Sport



Strenna natalizia per il Castelnuovo che si regala Mattia Brondi

martedì, 24 dicembre 2019, 12:18

di simone pierotti

Tradizionale cena di Natale per l’U.S. Castelnuovo che si è ritrovata ieri sera al ristorante “Da Lorietta” di Cerretoli per scambiarsi gli auguri. Società, dirigenti, tecnici, collaboratori e le squadre maggiori hanno riempito l’ampia sala del noto locale, famoso per i suoi menu casalinghi e genuini e il suo ambiente familiare. Una serata piacevole e serena per ritrovarsi trascorsa in allegria, alla quale la società ha voluto la partecipazione di tanta gente vicina all’ambiente, in un particolare momento sportivo non esaltante sotto il profilo dei risultati della prima squadra ma per rafforzare quei sentimenti e quei valori di lealtà, fratellanza e attaccamento che vanno ben oltre i risultati agonistici che, nella vita, vanno e vengono. Ciò che resta, lo ha ricordato il presidente Paolo Lenzi, è una realtà sociale e sportiva che non ha eguali in tutta la Valle del Serchio, con numeri importanti e che, senza interruzioni, va avanti da cento anni.

Tra le novità della serata, l’ultimo arrivato in casa gialloblu, Mattia Brondi, centrocampista livornese classe 1994. Il calciatore ha firmato nel pomeriggio ed ha sostenuto il primo allenamento con i compagni. Il giovane è cresciuto nei settori giovanili di Livorno e Pisa ed ha vestito le maglie di diverse importanti società toscane: tre stagioni in Serie D con Rosignano, Forcoli e Ponsacco; due campionati vinti in Eccellenza con Viareggio e Ponsacco, un secondo posto con Pisa Sporting Club (insieme ad un certo Gabriele Gori), e le ultime due stagioni nel Lammari e nel Vorno, sempre in Eccellenza. Un innesto che porta a 4 i nuovi acquisti nella campagna invernale, aggiungendosi a Coselli, Piacentini e Nardi.