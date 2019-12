Sport



Tanti volti nuovi per la versione 2020 del GP Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde

martedì, 17 dicembre 2019, 15:52

di michele masotti

Se i podisti stanno ricaricando le pile dopo un’annata particolarmente ricca di successi, i dirigenti del Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane nelle ultime settimane hanno lavorato duramente in sede di mercato per aumentare la competitività sia del settore assoluto che di quello masters. I nuovi portacolori del sodalizio biancoverde sono, infatti, tutti di comprovato blasone all’interno del panorama nazionale.

Alla corte del presidente Graziano Poli è approdato dalla Polisportiva Santorso il valdostano Omar Bouamer, autore di un personale sui 10.000 metri di 29’45’’. Il siciliano Vincenzo Agnello, ex Atletica Casone, sarà uno degli specialisti sui 21 km della mezza maratona, mentre sia il genovese Carlo Pogliano (preso dalla Cambiasso Risso) che il piemontese Alessandro Turroni (ex Sport Project VCO Verbania) forniranno il loro contributo agli imminenti cross nazionali. Un investimento a lungo raggio è stato compiuto con l’ingaggio del giovane pietrasantino dell’Atletica Alta Toscana Andrea Baldini, particolarmente a suo agio nelle competizioni in pista. Dalla Podistica Quarrata arriva il forte Nicolò Chiti che farà di tutto per replicare nel 2020 quanto di buono fatto vedere nella seconda parte del 2019.

Assieme al riconfermato Paul Tiongik sarà il keniano Josha Kechi, già vincitore della prova di corsa campestre nel 2017 a Gubbio, una delle punte di diamante della squadra assoluta. Una delle novità dell’imminente prossima stagione è senza dubbio la neonata compagine junior; il GP Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde si avvarrà dell’azzurro Francesco Guerra, reduce dagli europei di cross di Lisbona e di Gioele Alari, che assieme al confermatissimo Ivan Antibo comporranno un terzetto di buon livello. La squadra masters potrà contare sulle prestazioni di Giulio Buchignani, Nicola Cernicchiaro, Olivia Daniele, Massimo Mennini, Luca Biagi, Alberto Giannoni, Gianfranco De Santis, Rocco Cupolo e Adriano Tomagnini. In campo femminile, Giulia Bordina sarà la nuova specialista dei trail.

Questi atleti vanno così a rinforzare un organico già altamente competitivo a livello nazionale; la mente dei portacolori biancoverdi è già rivolta al prestigioso appuntamento con i campionati di cross regionali del prossimo febbraio.