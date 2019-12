Sport



U.I.S.P.: e venne il Cascio-day, primo posto e il sogno continua

martedì, 3 dicembre 2019, 08:45

di simone pierotti

E venne il giorno degli Amatori Cascio: dopo tanti anni di inseguimento al vertice del campionato U.I.S.P. della Garfagnana, quest’anno la squadra sembra cosciente della propria forza e competitiva fino in fondo. Intanto sabato scorso si è presa il primo posto, se pur provvisorio ma indicativo, alla luce dello splendido successo 2-0 sul campo del Casciana Cascianella, grazie ai gol della coppia dei sogni Luca Borgia – Tommaso Vangi. Rallenta il Capriola Poggio che viene bloccato dallo scatto di orgoglio del Camporgiano in un derby spettacolare, finito 3-3 (doppiette del sempre verde Edoardo Micchi e di Angelo Bertolini, reti di Daniele Bertolini e Maico Tolaini). Sale pericolosamente il MGS City che supera 3-2 un arcigno Corfino, grazie alle reti di Stefano Bechelli, Marco Coli e bomber Alessandro Davini per i locali, Luca Masotti e Gionata Rocchiccioli per gli ospiti. Tante reti ed emozioni tra Baston Villa ed Avvoltoi della Polle, con la vittoria dei padroni di casa 3-2 (reti di Michele Bonini, Alessandro Pieroni, Giacomo Romei e Roberto Canozzi e Yari Da Prato). Travolgente Cerretoli che batte gli Amatori Vicas 5-2 grazie alla tripletta di Patrizio Fiori e alla doppietta di Roberto Guazzelli, mentre per gli ospiti segnano Riccardo Casotti e Sandro Chiriacò. Vittoria preziosa per la Villetta 2-1 sul campo dell’Unione 2018 a cui non basta il solito gol di Massimiliano Fabbri, e vince grazie ai gol di Michele Scaltritti e Niccolò Ungaretti, musica e poesia. Volano gli United Colours che confermano una costante crescita rifilando un clamoroso 6-1 al Cerageto Mojito (doppiette di Irobi God’s Will e Modou Lamin Joof, e i gol di Richard Agiede e Lucky Ugochukwu; per gli ospiti gol della bandiera di Mihai Sebastian Butusteanu.