Sport



U.I.S.P.: grande equilibrio in vetta, torna a comandare il Casciana Cascianella

sabato, 7 dicembre 2019, 21:32

di simone pierotti

Ancora un colpo di scena in vetta al campionato U.I.S.P. della Garfagnana: dura solo sette giorni il regno (provvisorio) del Cascio che viene nuovamente superato dal Casciana Cascianella ma l’equilibrio regna sovrano con ben 4 squadre racchiuse in 2 punti.

Gara insidiosa per il Cascio che affrontava il Camporgiano, squadra in crisi di risultati ma dal valore e dall’esperienza decisamente superiori alla classifica occupata. Finisce in parità, 1-1, reti di bomber Alessandro Baiocchi e Angelo Bertolini. Si riprende il primo posto il Casciana Cascianella che cala il poker sul campo del Cerageto Mojito, grazie alla doppietta di Riccardo Magazzini e ai gol di Alessio Coli e Alessandro Cassettai. Il risultato più importante è quello del Capriola Poggio che travolge il Baston Villa, una delle squadre più attrezzate, 5-1 grandi firme, tripletta dell’eccezionale Federico Del Giudice, gol dell’eterno Edoardo Micchi e dell’eterno talento Riccardo Serani, rete della bandiera degli ospiti di Paolo Ferrando. Bella vittoria per il MGS City che supera 2-1 gli United Colours e si porta a soli 2 punti dalla vetta: reti di Stefano Bechelli, Riccardo Frigeri, Irobi God’s Will. Guadagnano posizioni gli Avvoltoi della Polle che superano 2-1la Villetta grazie ai gol di Yari Da Prato e del neo acquisto Tommaso Lenzi, per gli ospiti segna Giovanni De Lucia. Sale con rinnovate ambizioni il Cerretoli grazie alla vittoria di misura (1-0) contro il Corfino firmata da bomber Roberto Guazzelli. Vittoria per l’Unione 2018 che supera 2-1 gli Amatori Vicas (reti di Cristian Iacopi (2) e Simone Trombi, e Sandro Chiriacò.