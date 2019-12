Sport



Un buon Castelnuovo tiene testa alla capolista Pro Livorno, ma cede nel finale

domenica, 8 dicembre 2019, 18:14

di simone pierotti

0-1

CASTELNUOVO: Leon, Nelli, Inglese, Lavorini, Pieroni, Marganti (7’ s.t. Giusti), Casci, Turri (36’ s.t. Bosi), Piacentini, El Hadoui, Ghafouri (22’ s.t. Galletti) A disp.: Farioli, Degl’Innocenti, Dini, Biagioni, Bachini, Telloli All.: Cardella

PRO LIVORNO: Blundo, Solimano (28’ s.t. Grossi), Petri, Carani, Salemmo, Bulli (15’ s.t. Brizzi), Filippi, Costanzo, Granito, Angiolini (123’ s.t. Milano), Rossi A disp.: Vozza, Bartorelli, Del Corona, Gazzanelli, Mecacci, Casalini All.: Niccolai

Arbitro: Duccio Mancini di Pistoia

Marcatori: 35’ s.t. Granito

Note: Al 42’ p.t. Leon para un rigore a Rossi. Ammoniti Nelli, Marganti, Costanzo

Serviva un’impresa per il Castelnuovo per fermare la lanciata capolista Pro Livorno ma l’impresa c’è stata fino a metà: c’è stata la bella prova di squadra ma è mancato quel pizzico di fortuna per portare fino in fondo il pareggio. La sorte sembrava arridere ai gialloblu che avevano sventato perfino un calcio di rigore grazie ad un ottimo Leon ma, a dieci minuti dal termine, è stata decisiva la zampata di Granito su un’azione probabilmente condizionata da un fallo sul portiere locale.

Novità tra le fila del Castelnuovo, con il neo acquisto Piacentini gettato subito nella mischia nel ruolo di centravanti: l’ex Pieve Fosciana non sfigurerà. Stop per Biagioni per infortunio, centrocampo molto giovane con Casci, El Hadoui, Turri e Marganti.

Al 22’ prima azione insidiosa per gli ospiti con un cross nel mezzo che Rossi tocca in rete ma è in posizione di fuorigioco e la rete viene annullata. Al 34’ grande occasione per il Castelnuovo: bel cross di Nelli dalla destra con Piacentini che svetta e gira a rete, sfiorando il palo. Al 36’ calcio d’angolo per gli ospiti, Granito calcia al volo, la palla va sull’esterno della rete. Al 41’ lancio lungo dalle retrovie che trova un varco centrale nella difesa del Castelnuovo, Rossi si invola da solo verso la porta e Nelli lo tocca all’interno dell’area di rigore. E’ calcio di rigore: dal dischetto calcia lo stesso Rossi trovando la respinta del portiere Leon, tocca ancora Rossi ma trova il grande colpo di reni dell’estremo gialloblu che in pratica toglie la palla dalla rete.

Il pareggio a reti inviolate è comunque il risultato più giusto al termine dei primi 45 minuti. Il secondo tempo si apre con una conclusione di Carani appena entrato in area, palla a lato. Al 28’ altra occasione per gli ospiti con un calcio di punizione dalla destra e colpo di testa di Carani che Leon devia con un balzo laterale. Al 31’ tiro dal limite dell’area di Ghafouri, un difensore tocca in angolo. Al 34’ su azione di corner, colpo di testa di Pieroni che sfila a lato. Al 35’ Pro Livorno in vantaggio grazie ad un guizzo in area di Granito che riprende una corta respinta di Leon che anticipava Milano. Al 38’ s.t. girata dai 35 metri di Piacentini che esce di un paio di metri. Gli ultimi assalti dei gialloblu sono generosi ma non portano a risultati concreti. La Pro Livorno passa con il minimo sforzo contro un generoso Castelnuovo.