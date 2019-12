Sport



Un giovane Castelnuovo bastonato quattro volte dal Fucecchio

domenica, 15 dicembre 2019, 18:21

di simone pierotti

4-0

FUCECCHIO: Del Bino, Gemigni (35’ s.t. Nardi G), Menichetti, Malanchi (40’ s.t. Bruchi), Papa, Vailesi, Cenci, Ghelardoni (32’ s.t. Mazzanti), Taraj, Demi (31’ s.t. Tersigni), Rigirozzo (15’ p.t. Fedeli) A disp.: Pellegrini, Lelli, Meacci, Ferraro All.: Collacchioni

CASTELNUOVO: Leon, Giusti, Inglese (30’ p.t. Coselli), Lavorini, Pieroni, Turri, Bachini (5’ s.t. El Hadoui), Galletti, Piacentini, Nardi F, Bosi (13’ s.t. Dini) A disp.: Berlingacci, Biagioni, Telloli, Morelli, Ferri, Ghafouri All.: Cardella

Arbitro: Cervelli di Crotone

Marcatori: 6’ p.t. Demi, 40’ p.t. Taraj (rigore), 28’ s.t. Demi, 48’ s.t. Taraj

Commentare un risultato netto di 4 a 0 può sembrare facile perché i numeri, alla fine, fanno la differenza e solo a quelli dobbiamo attenerci. Inutile cercare attenuanti ma non era sicuramente impresa facile entrare in campo con 5 fuori quota (età media 11 titolare 21,8) che, a metà primo tempo, sono divenuti 6 con Inglese infortunato e sostituito con Coselli con quest’ultimo, insieme a Nardi, gettati nella mischia dopo appena un allenamento. Da quel momento l’età media scende a 20,8 anni!

Assenti Nelli e Marganti per squalifica, si sono poi aggiunti Casci e Biagioni per infortunio, con El Hadoui a mezzo servizio.

Inizio di partita terrificante, con il Castelnuovo che stenta ad entrare in campo e viene subito messo alle strette dagli avversari. Al 1’ incursione di Demi che calcia in porta ma Leon blocca a terra. Al 2’ tiro insidioso di Taraj a lato. Al 3’ è ancora Leon a respingere una conclusione di Demi. Al 6’ il Fucecchio sblocca il risultato con un pallonetto appena entrato in area. Al 7’ il Castelnuovo rischia il raddoppio ma Leon è bravo a deviare un tiro di Rigirozzo. Al 9’ palla invitante per lo stesso Rigirozzo che svirgola il pallone e si infortuna nel corso della stessa azione. Al 25’ episodio che condizionerà la gara dei gialloblu: Inglese è costretto ad uscire per una botta alla testa, subentra un altro giovane, Coselli. I garfagnini si scuotono e ci provano con un tiro dalla distanza di Nardi, parato a terra da Del Bino. Al 40’ altro episodio sfavorevole: il guardalinee vede un contatto in area per un fallo di Bachini, i gialloblu protestano ma è calcio di rigore. Dal dischetto realizza Taraj nonostante la deviazione di Leon. Al 43’ ancora Taraj sfiora la rete ma Leon è abile a respingere da distanza ravvicinata. Al 47’ colpo di testa a lato di Taraj.

Primo tempo da dimenticare, la ripresa, se non altro, vede la reazione del Castelnuovo. Al 10’ tiro di Galletti dal limite, il portiere blocca a terra. Al 16’ ci prova Nardi da fuori area, il portiere respinge. Al 17’ bella conclusione di Piacentini ma Del Bino devia. Al 20’, su azione a percussione, Lavorini si inserisce in area e mette in rete con un bel colpo di testa: il gol sembra regolare ma il direttore di gara annulla tra i grossi dubbi degli ospiti. Dal possibile gol che avrebbe riaperto la partita, terminano le speranze dei gialloblu pochi minuti dopo quando Demi se ne va via in contropiede e supera Leon entrando in porta con il pallone. C’è tempo per una parata di Leon al 35’ e per il 4° gol del Fucecchio a tempo scaduto con Taraj su azione di contropiede.