Un Pieve Fosciana sciupone cade tra le mura amiche contro il Montespertoli

Altri articoli in Sport

domenica, 8 dicembre 2019, 20:56

Il River Pieve cade nello scontro diretto di Prato, contro la squadra allenata da Simone Settesoldi, con un 4-1 bugiardo per quanto riguarda la formazione di Edoardo Micchi, rimast ain partita fino all'80': le ultime due segnature dei padroni di casa sono infatti arrivate con il River sbilanciato alla ricerca...

domenica, 8 dicembre 2019, 19:25

Nella giornata odierna si è giocata la tredicesima giornata del nostro girone C di seconda categoria. Vittorie d'oro per le nostrane Corsagna e Pontecosi, pareggia il Fornoli mentre cadono Vagli, Gallicano, Borgo e Barga

domenica, 8 dicembre 2019, 18:14

Serviva un’impresa per il Castelnuovo per fermare la lanciata capolista Pro Livorno ma l’impresa c’è stata fino a metà: c’è stata la bella prova di squadra ma è mancato quel pizzico di fortuna per portare fino in fondo il pareggio

domenica, 8 dicembre 2019, 17:42

I ragazzi di Fanani riacciuffano per i capelli una partita in cui non hanno saputo sfruttare la superiorità numerica: al Delle Terme finisce 1-1

domenica, 8 dicembre 2019, 17:24

I Diavoli Neri Gorfigliano muovono la loro classifica impattando 2-2 contro l'imprevedibile Forte 2015. Un punto che, alla luce delle molteplici assenze in casa garfagnina, può essere accolto in chiave positiva dalla formazione di Alessandro Cassettai

sabato, 7 dicembre 2019, 21:32

Ancora un colpo di scena in vetta al campionato U.I.S.P. della Garfagnana: dura solo sette giorni il regno (provvisorio) del Cascio che viene nuovamente superato dal Casciana Cascianella ma l’equilibrio regna sovrano con ben 4 squadre racchiuse in 2 punti