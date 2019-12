﻿Vagli: out Valdrighi, il sostituto sarà Duccio Torre

Altri articoli in Sport

venerdì, 27 dicembre 2019, 10:50

Alla classica “Coppa Santo Stefano” il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde ha risposto presente. All’appuntamento dopo Natale la compagine garfagnina ha schierato atleti nella gara di apertura e in quella elite, fornendo ottimi riscontri e prestazioni

martedì, 24 dicembre 2019, 12:18

Tradizionale cena di Natale per l’U.S. Castelnuovo che si è ritrovata ieri sera al ristorante “Da Lorietta” di Cerretoli per scambiarsi gli auguri. Società, dirigenti, tecnici, collaboratori e le squadre maggiori hanno riempito l’ampia sala del noto locale, famoso per i suoi menu casalinghi e genuini e il suo ambiente...

martedì, 24 dicembre 2019, 08:47

Nell’ultimo giorno utile a perfezionare i trasferimenti da una squadra all’altra, gli svincolati avranno tempo per accordarsi con i nuovi club sino al prossimo mese di febbraio, i Diavoli Neri Gorfigliano hanno portato due acquisti per provare ad invertire il trend negativo delle ultime settimane

lunedì, 23 dicembre 2019, 18:22

L'ultima partita del 2019 vede le ragazze di coach Magistrelli impegnate in casa contro il Garfagnana. Un derby è sempre una partita particolare in quanto la tensione emotiva spesso ha la meglio su tecnica e tattica

domenica, 22 dicembre 2019, 22:26

Privo di Biagioni, Umberto Barsanti, Biggi, Parmigiani, Lucchesi e Alfredini, il Pieve Fosciana compie l’impresa di giornata del girone A di Promozione violando il terreno di gioco del quotato Ponte Buggianese

domenica, 22 dicembre 2019, 22:25

Con la giornata odierna si è chiuso il girone d'andata, ed il 2019 calcistico, anche per il nostro girone C di seconda categoria. Vittorie d'oro per Corsagna, Borgo a Mozzano, Pontecosi e Barga, pareggio casalingo per il Vagli col Fornoli mentre cade ancora il Gallicano. Rinviata per impraticabilità del campo...