Volley Barga, le gare del week-end

sabato, 7 dicembre 2019, 13:34

Week-end denso di impegni per il Volley Barga. Si comincia oggi pomeriggio, alle ore 16,30 nella palestra di Fornaci, quando le bimbe dei Coaches Mirko Rossi e Selena Zanella affronteranno, in un derby tutto da decifrare, le parietà del Volley Garfagnana. Si prosegue alle ore 20,00 sempre a Fornaci quando le ragazze della 1 divisione, affronteranno la squadra pistoiese del Mazzoni. Dopo la battuta di arresto di sabato scorso nel derby contro il Valdiserchio, le ragazze di Elisa Nobili e Martina Dini sono chiamate ad un pronto riscatto contro una compagine sicuramente temibile. Riposo per le under 16 di Sabrina Magistrelli, il weekend si concludera' domani con le cucciole dell'under 12 che esordiranno nel torneo andando a sfidare, alle ore 16 a Lucca, nella palestra di San Marco, le locali della Pantera Lucchese.