Volley Barga, sconfitta di misura per l'under 14

venerdì, 6 dicembre 2019, 12:36

Under 14

Pantera Lucchese Azzurra - Volley Barga 3-2

(25/23 - 20/25 - 25/21 - 19/25 - 15/12)



Sconfitta di misura per la giovane squadra allenata da Mirko Rossi e Selena Zanella in quel di Lucca. La formazione e' scesa in campo con il consueto entusiasmo ed ha lottato con impegno per tutto l'incontro. Come testimonia il risultato finale si e' trattata di una battaglia punto a punto dove nessuna delle due squadre è riuscita ad avere il sopravvento sull'altra. L'incontro si è chiuso con soli tre punti di vantaggio nel tie break a favore della compagine lucchese che ha portato a casa 2 dei 3 punti a disposizione. I coaches barghigiani hanno proseguito sul cammino intrapreso fin dall'inizio del torneo coinvolgendo nell'incontro tutte le bimbe a loro disposizione.



Under 12



Con l'esordio che avverrà domenica prossima 8 dicembre alle ore 16 a Lucca contro la Pantera Lucchese, iniziera' anche il Torneo della categoria under 12. La squadra affidata ad Elisa Nobili, Benedetta Fazzi e Sara Sartini, si sta preparando con intensità, passione ed entusiasmo per la competizione che le vedrà impegnate tra l'altro contro le compagini del Nottolini Capannori, Valdiserchio e Monsummano. Le atlete della rosa under 12 sono: Desiree Bernardini, Serena Biagioni, Federica Bianchi, Benedetta Casillo, Martina Chelini, Anna Forischi, Angelica Forli, Matilde Marchetti, Sara Tardelli e Ludovica Zinanni.