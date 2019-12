Sport



Volley Barga: tutti i risultati

giovedì, 19 dicembre 2019, 17:07

Doppio incontro in una settimana per la formazione under 18 che prima riceve l'Oasi Viareggio e poi fa visita alla Nottolini.



VOLLEY BARGA- OASI 3-0 (25/11- 25/17 - 25/20)



NOTTOLINI- VOLLEY BARGA 3-1 (25/10 - 25/22 - 23/25 - 25/8)



Dopo la vittoria contro la squadra versiliese dell'Oasi dove la formazione barghigiana aveva giocato sciolta e concentrata senza mai perdere di vista l'obbiettivo, le ragazze si sono ritrovate ieri sera in quel di Monsummano contro l'agguerrita Nottolini.Una partita totalmente diversa dalla scorsa: nel primo set la Nottolini ha dominato tecnicamente e psicologicamente le ragazze di coach Dini, nel secondo però la squadra ha reagito ed il set è stato combattuto fino al 25-22. Nel terzo set la coach cambia la squadra con ruoli che cambiano e si incrociano e Barga riesce a vincere il set. Il quarto set vede però Barga di nuovo apatica e sfiduciata mentre la squadra avversaria, rimessi tutti i tasselli al proprio posto, rientra in campo grintosa e combattiva e porta a casa la vittoria. Peccato non averci creduto fino in fondo.



Under 16



System volley- Barga 3-2 (25/22 -22/25 - 25/20 - 14/25 - 18/16)



Prima sconfitta di misura, per la formazione under 16. contro un'agguerrito System volley. Sconfitta al tiè break che consente comunque alla formazione barghigiana di rimanere in testa alla classifica. Di sicuro non è stata una delle migliori prestazioni di questa stagione, le ragazze hanno sofferto le battute dell'avversario e sono state poco incisive in attacco.



Under 14



Blu Volley Quarrata - Volley Barga 3-0 (25/19 - 25/10 - 25/10)



Sconfitta per 3-0 per la squadra under 14 nell'incontro disputatosi sabato scorso a Quarrata. Nonostante il risultato appaia pesante nel punteggio, la formazione in alcuni frangenti ha espresso buone trame di gioco particolarmente apprezzate sia dal nostro coach Mirko, sia dal pubblico presente.



Under 12



Volley Barga - Valdiserchio 3-0 (25/8 - 25/15 - 25/17)



Bel pomeriggio di sport quello trascorso domenica scorsa nella Palestra di Fornaci dalle compagini under 12 del Valdiserchio e del Volley Barga. Il successo ha arriso alla compagine allenata da Elisa Nobili, Benedetta Fazzi e Sara Sartini con un netto 3-0 e comunque la cosa piu' bella e' stata osservare come tutte le atlete sul campo di gioco fossero felicemente, serenamente e seriamente impegnate ad entrare in contatto con quell'oggetto, a volte inarrivabile che risponde al nome di "palla"!