Volley Barga, under 16 consolida la testa della classifica

lunedì, 23 dicembre 2019, 18:22

Under 16



Barga-Garfagnagna 3-0

(25/19 25/20 25/14)



L'ultima partita del 2019 vede le ragazze di coach Magistrelli impegnate in casa contro il Garfagnana. Un derby è sempre una partita particolare in quanto la tensione emotiva spesso ha la meglio su tecnica e tattica. L'inizio della gara vede Barga contratta situazione causata anche dal miglioramento delle avversarie rispetto alla partita di andata. Per ritrovare il giusto assetto serve buona parte del set ma poi i 3 set domani via lisci uno dietro l'altro.



Vittoria senza problemi e 3 punti che consentono alla formazione under 16 di chiudere l'anno in testa alla classifica. Adesso appuntamento in quel di Salsomaggiore il 27/28 e 29 dicembre per il 2° Torneo Nazionale "Savino Del Bene Volley Jam Cup" a cui parteciperemo come Volley Barga le formazioni under 16 e under 14.