Volley Barga, vince l'under 16

mercoledì, 4 dicembre 2019, 12:35

Nelle gare dello scorso week-end vince la formazione under 16, perdono la prima divisione e under 18.



Prima Divisione Pallavolo Valdiserchio - Volley Barga 3-0

(25/14 - 25/17 - 25/22)



Non è stata una buona prestazione quella dello scorso week end per la formazione di prima divisione. Le ragazze di Barga sono apparse troppo tese e mai in partita e questo ha fatto sì che la Valdiserchio, squadra che non ha bisogno di regali, ne trovasse molti serviti sotto forma di errori gratuiti regalati dalla formazione di coach Nobili. Anche questa sconfitta deve trasformarsi in esperienza per affrontare prove difficili come questa.



Under 18 VALDISERCHIO-BARGA 3-0

(25/17 - 25/16 - 25/19)



Una nuova sconfitta per le ragazze di coach Dini, che nella terza giornata di campionato ritrovano la grinta e lo spirito di squadra ma denotano ancora qualche lacuna. In campo si sono visti miglioramenti rispetto alle prime due gare, sintomo che le ragazze hanno fatto tesoro degli errori e stanno lavorando per migliorarsi. Tre set giocati contro una squadra ben organizzata e sempre reattiva dove le ragazze di Barga hanno saputo approfittare dei momenti di calo delle avversarie producendo buone giocate. Avanti così è siamo sicuri che arriveranno anche le nostre vittorie.Prossimo incontro questa sera alle ore 20:30 nella palestra di Fornaci contro la formazione asd Il Discobolo.



Under 16 Volley Barga - Libertas Ponte a Moriano 3-0

(25/8 - 25/8 - 25/12)



Settima partita di campionato per la formazione under 16 che vede confermare la prima posizione in classifica senza difficoltà. La gara non è mai stata in discussione e la coach Sabrina Magistrelli ha potuto ruotare tutta la rosa a disposizione in preparazione all'incontro con il System volley del 17/12.