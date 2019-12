Sport



Volley Barga, vincono Prima Divisione e Under 18

mercoledì, 11 dicembre 2019, 13:31

1° divisione

Volley Barga - Ingro Vivaio VVF Mazzoni 3-1

(26/24 - 20/25 - 25/20 - 25/17)



La coach Nobili lo aveva detto: "Non ho ancora visto scendere in campo la mia squadra", infatti le prestazioni che le sue atlete avevano messo in campo fino ad ora non erano state abbastanza convincenti. La partita che la formazione di Barga ha giocato sabato sera contro l'Ingro Vivaio VVF Mazzoni è stata diversa dalle altre giocate finora, la squadra sin dall'inizio è apparsa concentrata, compatta e convinta delle proprie capacità. Le ragazze, nonostante un set perso non hanno mai mollato e si sono sostenute l'un l'altra portando a casa il bel risultato. Come al solito testa al prossimo incontro che vedrà la formazione barghigiana affrontare sabato prossimo a Buggiano la formazione locale.



Under 18

Volley Barga - Discobolo 3 - 1

(25/11 - 21/25 - 25/14 - 25-4)



Dopo tre sconfitte, l'incontro con la squadra versiliese ha portato la prima vittoria stagionale per la formazione under 18. Primo set dove la squadra di coach Dini risulta attenta e precisa su ogni palla, nel secondo però le ragazze perdono un po' di lucidità e le avversarie ne approfittato subito portando a casa la vittoria del set. Nel terzo e quarto set la formazione di casa è attenta e subito prende il controllo mantenendo il vantaggio conquistato dall'inizio fino alla fine.Da segnalare il centrale Elena Mutigli che nel quarto set per 17 punti riesce a mantenere il servizio rimanendo lucida e precisa aiutata dalle compagne che non sbagliano una virgola.



Sconfitta casalinga per la formazione under 14 guidata da Mirco Rossi che perde il derby con il Garfagnana con i parziali: 25/21 - 19/25 - 23/25 - 19/25. Partita che lascia la formazione locale con l'amaro in bocca visto come si era messo il primo set.Bella vittoria invece nella prima partita del campionato under 12 per la formazione delle "piccoline" che espugnano il campo del Pantera con il risultato di 2 a 1 (14/25 - 25/23 - 23/25).