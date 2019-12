Sport



Week-end di gare e scambio di auguri per il Volley Barga

sabato, 14 dicembre 2019, 10:05

Week-end denso di impegni per il Volley Barga. Si comincia oggi alle 16 a Quarrata dove la formazione under 14 allenata da Mirko Rossi farà visita al Blu Volley attuale capolista del girone. Nel tardo pomeriggio, alle 18, scenderà in campo a Buggiano, la Prima Divisione allenata da Elisa Nobili che affronterà la Pallavolo Buggiano con l'obbiettivo di portare via un risultato positivo che permetta alla formazione di mantenere il 3° posto nella classifica del girone.



Domani pomeriggio alle 16, nella palestra di Fornaci, toccherà alle piccole dell'under 12 affrontare le cugine del Valdiserchio. Le bimbe marchigiane, dopo il bell'esordio di domenica scorsa sono chiamate ad una conferma in questo secondo impegno. Infine alle ore 20, presso MaraMeo Pizzerie, la family del Volley Barga si riunirà per scambiarsi i consueti auguri in vista prossimo Natale con una pizzata a cui parteciperanno più di 100 persone, sintomo del buono stato di salute di cui gode la società.