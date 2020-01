Sport



Alan Renucci nuovo allenatore della Juniores Regionale del Castelnuovo

martedì, 14 gennaio 2020, 22:45

di simone pierotti

Si completano le pedine nello scacchiere tecnico del Castelnuovo: dopo la promozione di Michele Biggeri alla prima squadra in Eccellenza, la formazione Juniores Regionale è stata affidata ad Alan Renucci, sessantenne tecnico di Barga.

Dopo un incontro tra le parti, è stato raggiunto l’accordo ed oggi Renucci è stato presentato presso la sala stampa dello stadio “Nardini”, dopo di che si è messo subito al lavoro seguendo gli allenamenti della prima squadra. “Per me questo è un ritorno a casa – il neo tecnico gialloblu esordisce così – perché ho vestito la maglia del Castelnuovo nella stagione 1986/1987 in Prima Categoria. Con me, come direttore, c’era Franco Pedreschi, che ritrovo ancora qua nel ruolo dirigenziale. Dopo 33 anni torno come allenatore e lo faccio con grande entusiasmo e voglia di rimettermi in gioco, in una società di storia e tradizione, dal grande blasone, in un ambiente che poco ha da invidiare a tante realtà anche di categorie superiori”.

Il curriculum dell’allenatore barghigiano è sconfinato: prima una lunga carriera come calciatore dilettante a buoni livelli con tante società tra cui Barga, Fornaci, Ghivizzano e Castelnuovo, prima di un infortunio che lo ha spinto a diventare allenatore: da allora oltre 30 di attività quasi ininterrotta: l’inizio con la Juniores del Barga con un sorprendente 2° posto, poi tante esperienze tra cui Fornaci, Borgo a Mozzano, Corsagna, Sillicagnana, Virtus Camporgiano, Virtus Robur Castelnuovo, poi due stagioni con lo Sporting 2001 con il clamoroso ripescaggio in Promozione, vittoria del campionato col Piano di Coreglia di Turicchi e doppia vittoria di campionato consecutiva dalla Seconda Categoria alla Promozione con il Barga, poi il Bagni di Lucca del presidente Santoro, quindi ancora la Juniores a Barga, per poi togliersi un ulteriore soddisfazione con il Fornoli in Prima Categoria che riesce a conquistare i play-off.

A dare il benvenuto a Renucci, oltre ad una rappresentanza della società, una sua “vecchia” conoscenza, il dirigente Juniores Pierpaolo Pucci.