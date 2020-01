Sport



Aldo Borghesi oro alla "Cinque Mulini"

mercoledì, 29 gennaio 2020, 16:54

E' riuscito per il terzo anno consecutivo a salire ancora sul gradino più alto del podio nella campestre più bella del mondo.



Gara disputata domenica 26 gennaio a S.Vittore Olona sul noto percorso che attraversa gli antichi mulini. Aldo Borghesi ha corso sulla distanza dei sei km prevista per i Master. Ha gestito la gara con grande esperienza, ha controllato lo sforzo nei continui cambi di ritmo, dando il massimo nella parte finale per tagliare vittorioso il traguardo con distacco.



Per Borghesi ancora una grande impresa dopo quella del Campaccio.