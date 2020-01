Atleti garfagnini sugli scudi alla "Montecatini Half Marathon"

Altri articoli in Sport

lunedì, 20 gennaio 2020, 12:10

Il Cefa Basket Castelnuovo Centro Computer torna al successo e con una prova di forza travolge Prato a domicilio con un clamoroso 47-72

lunedì, 20 gennaio 2020, 12:07

Montecatini biancoverde e Modena nel segno di Turroni sono state le due perle del fine settimana per la società del presidente Graziano Poli

lunedì, 20 gennaio 2020, 10:33

Il Barga di mister Raffaelli ottiene la seconda vittoria consecutiva casalinga battendo nel derby il forte Fornoli per 2-1. E' stata una partita tattica molto equilibrata ma il Barga ha sfoderato quelle caratteristiche che nel calcio portano vittorie e punti, cuore, determinazione e tanta umiltà

domenica, 19 gennaio 2020, 19:16

I Diavoli Neri Gorfigliano ci hanno preso gusto a vincere in rimonta. Come successo giorni fa in quel di Porcari, i ragazzi di Alessandro Cassettai fanno pagare la stessa moneta al Corsanico, matricola versiliese autrice di un sontuoso mercato invernale come testimoniato dall’ingaggio dell’esperta punta Sabatini

domenica, 19 gennaio 2020, 18:49

La strada è quella giusta, è la morale di una giornata finalmente positiva allo stadio Nardini. Il Castelnuovo centra il primo successo casalingo della stagione, il secondo in assoluto, ed alimenta le proprie speranze di restare in lotta per i play – out

domenica, 19 gennaio 2020, 18:38

Il Maliseti Seano del player-manager Francesco Fabbri gioca un brutto scherzetto al lanciato River Pieve superando con un gol per tempo. Nessun dramma, comunque, in casa biancorossa visto che il Prato 2000 non è andato oltre l’1-1 interno nel big match di giornata che vedeva contrapposti i ragazzi di Settesoldi...