Buon pareggio per il Pieve Fosciana in casa della Larcianese

domenica, 12 gennaio 2020, 22:30

I Diavoli Neri Gorfigliano assaporano di nuovo il sapore della vittoria passando in rimonta in casa dell’Academy Porcari e scavalcando in graduatoria i bianconeri. Tre punti che, per la modalità con cui sono arrivati, potrebbe rappresentare la svolta per i ragazzi di Alessandro Cassettai

domenica, 12 gennaio 2020, 20:34

Il Prato 2000 chiama, il River Pieve risponde superando per 1-0 una stoica Lampo, rimasto in nove uomini dalla fine del primo tempo, continuando nella sua stagione al vertice

domenica, 12 gennaio 2020, 18:06

Epilogo amaro per il Castelnuovo che lotta 90 minuti e più, passa in vantaggio ma subisce la rimonta del Castelfiorentino e prova la generosa rimonta. Dopo il 2-2 di domenica scorsa, i gialloblu trovano altre due reti (prima volta in trasferta) ma stavolta non servono a conquistare punti utili alla...

domenica, 12 gennaio 2020, 17:51

Quest'oggi si è giocata la diciassettesima giornata del nostro girone C di seconda categoria. Vittorie importanti per Vagli, Fornoli, Gallicano e Barga mentre cadono Corsagna, Borgo a Mozzano e Pontecosi

domenica, 12 gennaio 2020, 17:44

Oltre 500 partecipanti, divisi nelle varie categorie, che vanno dai pulcini alle categorie dei veterani oro, hanno dato vita alla gara campestre denominata ‘’Pistoia Cross’’, organizzata dai Comitati provinciali del Csi e Uisp, con la collaborazione delle società della provincia di Pistoia e valida per in campionati provinciali Fidal, Uisp...

domenica, 12 gennaio 2020, 17:32

Nemmeno l’avvicendamento in panchina tra Pacifico Fanani e Rino Lavezzini ha prodotto una scossa al cammino del GhiviBorgo, sconfitto per 3-1 dal pericolante Vado. K.o. pesante per i biancorossi, da stasera penultimi in graduatoria, un piazzamento che vorrebbe dire al termine della stagione retrocessione diretta in Eccellenza