Castelnuovo a caccia di punti salvezza sul campo del Cenaia di mister Macelloni

sabato, 25 gennaio 2020, 11:44

di simone pierotti

Non c’è stato nemmeno il tempo per festeggiare i tre punti di domenica scorsa contro il San Marco Avenza, che il Castelnuovo si è ributtato nel lavoro e, con la mente, all’importantissimo scontro diretto di domani contro l’Atletico Cenaia. Un bivio, anzi un doppio bivio cruciale quello composto dalle due trasferte consecutive contro Cenaia e, poi, Cuoiopelli. Al termine del campionato mancano poco più di due mesi e, a questo punto, si tratta di spareggi.

Un avversario alla volta, domani alle 14:30 appuntamento sul campo dell’Atletico Cenaia contro i locali allenati dall’ex gialloblu Massimo Macelloni.

I pisani hanno finora ottenuto 22 punti e, nel 2020, hanno ottenuto risultati importanti: 0-0 a Santa Croce sull’Arno e doppia vittoria interna contro San Marco Avenza e Castelfiorentino. Per questo i ragazzi di mister Biggeri dovranno stare doppiamente attenti ad un avversario che, nel mercato di dicembre, si è rafforzato con quattro innesti. Confermato il difensore Milianti, il punto di riferimento della squadra assieme al centravanti Bruzzone; arrivato il difensore Benvenuti ex Real Forte, l’esterno sinistro Ceccherini dalla Virtus Viareggio, gli attaccanti Mancini (2000) dal San Miniato e Diego Pellegrini (95) dal San Miniato.

Gialloblu pressochè al completo, che cercheranno di confermare il buon stato di forma, con una ritrovata verve in fase offensiva, come dimostrano le 6 reti realizzate in questo 2020, grazie al trio offensivo Piacentini, Nardi e Bosi.