Castelnuovo: Michele Biggeri confermato alla guida della prima squadra

lunedì, 6 gennaio 2020, 10:43

Il Cefa Basket Centro Computer perde l'imbattibilità casalinga cedendo di fronte a Capannori (51-58). Una sconfitta maturata con un break subito nell'ultimo quarto dopo tre periodi di grande equilibrio. Cefa che si presentava alla partita con diverse assenze più alcuni giocatori che stoicamente sono scesi in campo nonostante febbre e...

domenica, 5 gennaio 2020, 22:49

Quest'oggi si è giocata la 16ª giornata del nostro girone C di seconda categoria. Vittorie di fondamentale importanza per Gallicano e Pontecosi, pareggia il Borgo a Mozzano mentre cadono Vagli, Corsagna, Fornoli e Barga

domenica, 5 gennaio 2020, 18:43

Sotto di 2 reti a metà del primo tempo, stavano riaffiorando i consueti fantasmi per il Castelnuovo ma, la squadra non ha fatto una piega e ha lottato, ci ha creduto fino alla fine, ed ha rimontato, sfiorando perfino la vittoria nei minuti finali

domenica, 5 gennaio 2020, 18:23

Va al River Pieve la sfida di Sesto Fiorentino in quello che era, a tutti gli effetti, il piatto forte della seconda giornata del girone di ritorno. I “millionarios” della Garfagnana ottengono la sesta esterna della propria stagione ai danni della quarta forza del torneo

domenica, 5 gennaio 2020, 17:50

Una partita giocata quasi esclusivamente in attacco non basta ad un rimaneggiato Pieve Fosciana a superare la strenua difesa di un Lanciotto Campi salito al “Guido Angelini” con l’intento di strappare un punto e riuscitovi grazie ad alcune buone parate di Rizzo

domenica, 5 gennaio 2020, 17:28

Il 2-2 uscito dalla ruota di Gorfigliano lascia l’amaro in bocca sia ai Diavoli Neri che alla Torrelaghese. I padroni di casa possono recriminare per aver trovato sulla propria strada un super Casapieri mentre gli ospiti si mordono le mani per il pareggio definitivo incassato all’incedere del 90’