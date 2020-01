Sport



Comincia con una vittoria a Shenzen la stagione di Jasmine Paolini

sabato, 4 gennaio 2020, 12:55

di giuseppe bini

La tennista di Bagni di Lucca si è imposta sulla connazionale Trevisan (numero 156 Wta) con il punteggio di 6-3 7-5; e intanto agli organizzatori dello Shenzen Open non è sfuggito il giorno del suo compleanno.



Il sorteggio era stato maligno, mettendo proprio due italiane, entrambe fresche di convocazione per la Fed Cup, di fronte al primo turno dello Shenzen Open. Sul cemento del torneo cinese ha avuto la meglio la tennista di Bagni di Lucca, che si è imposta in due set: netta la supremazia nel primo set, terminato 6-3, mentre più combattuto è risutato il secondo, che ha segnato comunque la vittoria della Paolini col punteggio di 7-5.



Le due tenniste si ritroveranno il 5 febbraio stavolta dalla stessa parte della rete, indossando la maglia azzurra della nazionale, per gli incontri del Gruppo I della zona Europa/Africa di Fed Cup 2020, in programma a Tallin in Estonia.



La vittoria nel primo turno dello Shenzen Open è arrivata in concomitanza con il festeggiamento del 24esimo compleanno, data che non è sfuggita agli attenti organizzatori cinesi, che hanno omaggiato la tennista con una torta di compleanno, come apprendiamo direttamente dalla pagina facebook ufficiale di Jamine.