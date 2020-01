Sport



Contro la Cuoiopelli dell’ex Cipolli è spareggio salvezza per il Castelnuovo

venerdì, 31 gennaio 2020, 18:41

di simone pierotti

Le partite rimanenti e i punti in palio sono sempre meno e per il Castelnuovo è sempre più vicino il momento della verità: una parte del destino sportivo dei gialloblu passa sicuramente dalla partita di domenica prossima, 2 febbraio, la trasferta di Santa Croce contro la Cuoiopelli di Andrea Cipolli. Uno scontro quasi “fratricida” con l’ex Cipolli che ha solo 3 punti in più. Una sorta di spareggio che potrebbe far fare al Castelnuovo quel balzo in classifica necessario a rientrare nell’obiettivo play – out.

Le ultime gare hanno dato fiducia ai ragazzi di mister Biggeri che cercheranno di allungare la striscia positiva. Formazione quasi al completo, mancherà Inglese per squalifica. Di fronte una Cuoiopelli in crisi di identità, oltre che di punti, al secondo cambio di allenatore, richiamando Cipolli che era stato inizialmente esonerato. La formazione conciaria è un po' la delusione del campionato e finora ha vinto solo 2 volte: l’ultimo successo risale al 3 novembre in trasferta a Massa, l’unica vittoria interna risale addirittura alla prima giornata, l’8 settembre.

A dicembre la Cuoiopelli è intervenuta sul mercato per cercare di risollevare le proprie sorti, con quattro innesti di categoria: il difensore La Rosa (91), il centrocampista Montecalvo (97) dal Castelfiorentino e gli attaccanti Bianconi (91) e Moscardi (99).