Cuore e gioventù: un grande Castelnuovo rimonta la Pontremolese

domenica, 5 gennaio 2020, 18:43

di simone pierotti

2-2

CASTELNUOVO: Leon, Nelli (35’ p.t. Casci), Telloli, Lavorini. Pieroni, Giusti (36’ s.t. Turri), Marganti, Biagioni (32’ s.t. Morelli), Nardi (10’ s.t. Bosi), Piacentini, El Hadoui (1’ s.t. Ghafouri) A disp.: Berlingacci, Corazza, Bachini, Galletti All.: Biggeri

PONTREMOLESE: Cacchioli, Gabrielli, Cattani (23’ s.t. De Cillis), Giannantoni, Filippi A, Verdi, Filippi G, Bondielli, Occhipinti, D’Angelo (42’ s.t. Berzolla), Corvi (7’ s.t. Vatteroni; 35’ s.t. Posenato) A disp.: Santini, Crispi, Barontini, Nardini, Diouf All.: Bracaloni

Arbitro: Leonardo Colombi di Livorno

Marcatori: 19’ p.t. e 26’ p.t. D’Angelo, 40’ p.t. Piacentini, 40’ s.t. Bosi

Note: Al 42’ s.t. espulso Lavorini per doppia ammonizione. Ammoniti Nelli, Pieroni, Cattani, Filippi A, D’Angelo

Sotto di 2 reti a metà del primo tempo, stavano riaffiorando i consueti fantasmi per il Castelnuovo ma, la squadra non ha fatto una piega e ha lottato, ci ha creduto fino alla fine, ed ha rimontato, sfiorando perfino la vittoria nei minuti finali. Un risultato importante, che non risolve i problemi di classifica (almeno non li peggiora) ma che premia il coraggio di una squadra giovanissima come al solito ma che ha buttato sul campo tutte le energie, sia fisiche che mentali. Esordio pertanto positivo per mister Michele Biggeri, con un pari che frena l’emorragia di cinque sconfitte consecutive. Assenti Inglese e Coselli per motivi fisici, i gialloblu schieravano quattro quote, con il 2002 Telloli dal primo minuto e con i giovani che, nel proseguo del match, sono divenuti sei. Esordio (positivo) per un altro giovane, il 2002 Morelli. A realizzare le due reti sono due attaccanti, fattore da non sottovalutare dato che finora, il bomber è stato Pieroni con 3 centri e che, per la prima volta, i gialloblu hanno realizzato due reti in 90 minuti.

Partenza vivace del Castelnuovo che, al 10’, si fa vedere con Piacentini che tira, il portiere non trattiene, Nelli si avventa ma non arriva sul pallone. Al 15’ tiro senza forza di Nardi, palla a lato. Al 19’, all’improvviso, gli ospiti sbloccano: Filippi A. crossa da calcio d’angolo, Occhipinti tocca di testa per l’accorrente D’Angelo che realizza di testa. Al 26’ calcio di punizione di Filippi A., uno schema speculare a quello della prima rete, Occhipinti svetta e spizzica per D’Angelo che tocca sotto porta e segna il raddoppio per la Pontremolese.

Al 32’ ancora D’Angelo va vicino al bersaglio con un tiro che si perde a lato. Il Castelnuovo reagisce e ci prova con una punizione di Nardi dal limite, palla alta. Al 40’ il Castelnuovo dimezza lo svantaggio con un’azione personale di Piacentini che, in area, ci prova, perde il pallone ma lo recupera, e trova il varco giusto.

Secondo tempo che vede il dominio pressochè assoluto dei padroni di casa. Al 3’ punizione di Nardi da buona posizione, pallone alto. Al 5’ cross dalla sinistra per Marganti che si coordina e gira prontamente, un difensore devia in angolo. Al 16’ occasione per Ghafouri che trova un varco per vie centrali e si invola verso l’area avversaria, al momento della conclusione viene recuperato in calcio d’angolo. Forcing dei gialloblu continuo, anche se non porta ad occasioni, se non al 40’: punizione laterale dalla sinistra di Piacentini che mette nell’area piccola, Bosi svetta di testa e segna la rete del pareggio. Il Nardini esplode come ai vecchi tempi. Ci sarebbe il tempo per cercare una clamorosa vittoria. Al 42’ Lavorini entra con troppa irruenza su un avversario, secondo cartellino giallo ed espulsione. In inferiorità numerica, i garfagnini preferiscono non rischiare anche se i minuti sono effettivamente pochi. Leon salva al 45’ con un colpo di reni su un colpo di testa di Occhipinti. Al triplice fischio, tanti applausi per una squadra molto giovane che ha lottato fino alla fine, conquistando un punto comunque importante.