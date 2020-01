Sport



Daniele Compagnone racconta Molazzana, matricola terribile: “Ambiente eccezionale, bello fare calcio qua”

mercoledì, 8 gennaio 2020, 16:25

di simone pierotti

Matricola del campionato di Prima Categoria, il Molazzana si è avvicinato alla nuova realtà con un po' di timore, con l’obiettivo primario di salvare la categoria, anche attraverso i play-out. Invece, dall’alto dei suoi 22 punti, la formazione garfagnina può essere considerata la grande sorpresa del girone, sia sotto il profilo dei risultati che del gioco espresso. Una squadra solida, costruita su un bel gruppo di giovani, quasi tutti della zona, guidati da un allenatore che di giovani se ne intende, Daniele Compagnone. Per lui, dopo una lunga carriera da calciatore dilettante in ambito regionale ad ottimi livelli, una lunga trafila da allenatore nel settore giovanile del Castelnuovo, dieci stagioni partendo dai Pulcini fino al ruolo di vice in prima squadra, con cinque stagioni nei regionali tra Allievi e Juniores, un campionato vinto negli Allievi Provinciali. Da allora, tre salvezze consecutive e la permanenza nella categoria.

Compagnone voleva provare ad allenare con i “grandi” ed ha preso al volo la proposta del Molazzana… “A dire il vero ho già allenato la prima squadra – si schernisce il mister – sostituendo Micchi nel Castelnuovo in Eccellenza per due partite, vincendo in trasferta a Larciano. A fine stagione avevo diverse proposte, la più stimolante è stata quella del Molazzana ed ho accettato”.

Al momento occupate il 7° posto, te lo aspettavi? “Sono molto contento, siamo una matricola con l’obiettivo di mantenere la categoria e ce la stiamo giocando con tutti, partita dopo partita. Dopo un inizio in cui sono mancati solo i risultati, abbiamo inanellato una serie positiva che ci ha portati ben oltre la metà classifica. Dobbiamo proseguire così perché la strada è ancora lunga, io sono soddisfatto, se lo meritano soprattutto i ragazzi che si stanno sacrificando, provengono tutti da fuori Molazzana, alcuni anche da Lucca, quindi non è facile conciliare tre allenamenti a settimana con la distanza e il lavoro”.

Qual è il tuo giudizio sul campionato di prima categoria? “E’ un livello molto alto, perché comprende realtà importanti e centri importanti come Pietrasanta, Capezzano, Torre del Lago, Larciano, Monsummano, società con tradizione, quasi tutte con settori giovanili anche di categoria regionale. Per una piccola realtà come Molazzana rappresenta quindi un vanto restare a questi livelli”.

Dopo una vita a Castelnuovo, per Daniele è anche la prima esperienza al di fuori dei “confini”: come ti stai trovando? “Molazzana è un ambiente eccezionale dove si può lavorare in assoluta serenità e senza pressioni. E’ una grande famiglia, la società è sempre vicina alla squadra. Ho la fortuna di avere dei collaboratori unici, in particolare un grazie a Luca Abrami, Davide Togneri e Alessio Bargiacchi, al d.s. Alessio Biagioni e il mitico Battaglia, sempre presenti al campo, come il nostro splendido presidente Daniele Bertoncini”.

La forza di questo Molazzana? Sta sicuramente nel gruppo, ci sono tanti giovani, basta pensare che solo 3 hanno più di 30 anni: la maggioranza è cresciuta nelle giovanili del Castelnuovo, di cui sembra una sorta di “succursale”, con i vari Abrami, Gheri, Tortelli, Bresciani, Catalini, Giannotti, Matteo Micchi. “La nostra forza è il gruppo – conferma Compagnone – e in quest’ottica riveste un ruolo chiave Alessio Guidi, un ragazzo spettacolare, vera forza dello spogliatoio, come del resto il nostro insostituibile capitano Matteo Bertoncini, anche noto come criscioletta”.

Sei rimasto legato al Castelnuovo? “Certamente, è e rimane la mia casa madre, è il primo risultato di cui mi informo la domenica, ci ho giocato e allenato, conosco tutti ed è un legame che mai finirà. Mi auguro di cuore che la squadra riesca a risollevarsi e a mantenere la categoria”.

Cosa farai il prossimo anno? “E’ davvero troppo presto per dirlo, adesso sono concentrato sull’obiettivo che deve essere ancora raggiunto. La salvezza sarebbe un premio ad una società seria che lavora sul campo ma anche al di fuori, in un contesto sociale in cui associazionismo e amministrazione pubblica lavorano insieme. Mi riferisco ai lavori che inizieranno a breve al campo sportivo per la tribuna, il nuovo impianto di illuminazione adeguato a gare ufficiali e la ristrutturazione degli spogliatoi. Sarà un bel lavoro che renderà un gioiello il nostro impianto, ringrazio a nome di tutti il sindaco e la sua amministrazione per l’impegno che stanno mettendo”.