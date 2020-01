Sport



Diavoli Neri sconfitti nella difficile trasferta di Monsummano Terme

domenica, 26 gennaio 2020, 21:52

di michele masotti

3-1

Monsummano: Parrini, Lencioni, Borselli (36’Goti), Bonfigli, Panelli, De Masi, Moncini (67’Cola), Tardiola, Tafi, Pagano e Cesari (65’Ferrara)(88’Falzarano) A disposizione: Baldi, Aiuti, Magrini, Kamara e Bai Allenatore: Tarabusi

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Santini (63’Kongne), Gianluca Cassettai, Pennucci (60’Gemma), Touray, Orsetti, Monaco, Ceccarelli, Crudeli e Biagiotti (52’Morelli) A disposizione: Granai, Micchi, Ivano Orsi, Fabbri Allenatore: Alessandro Cassettai

Arbitro: Fatticcioni di Carrara

Marcatori: 1’ e 31’Cesari, 24’Crudeli e 30’Bonfigli

Note: Ammoniti Biagiotti, Morelli e Monaco

Succede tutto nel primo tempo allo “Strulli” di Monsummano dove i locali hanno posto fine alla striscia positiva dei Diavoli Neri Gorfigliano. Rimane immutata la posizione di classifica del team dell’alta Garfagnana che, finisse oggi il campionato, sarebbe salva senza passare dai play-out in virtù degli undici punti di vantaggio sul Ponte a Moriano.

Solito 4-3-3 per gli ospiti con Santini e Gianluca Cassettai ad agire come terzini, Pennucci in cabina di regia con Monaco e Biagiotti interni mentre Ceccarelli viene supportato da Orsetti e Crudeli. Tempo di battere il calcio d’inizio che il Monsummano trova la via rete. L’ex Marginone Cesari sfrutta alla perfezione una disattenzione difensiva per fare centro con un pallonetto. I Diavoli, comunque, non accusano la doccia gelata iniziando ad imporre la propria manovra. Al 24’ Parrini si oppone al primo tentativo di Ceccarelli, venendo infilato dal bel destro da fuori aerea di Luca Crudeli. Sei minuti più tardi un altro errore di marca garfagnina permette a Cesari di innescare la conclusione vincente di Bonfigli, arrivato nel mercato invernale dal River Pieve. I pistoiesi colpiscono sessanta secondi più ancora con Cesari che, scattato in posizione di fuorigioco, approfitta delle maglie larghe garfagnine per superare Carvajal.

Una ripresa votata all’attacco non basta ai Diavoli per realizzare una clamorosa rimonta. Alcuni ottimi interventi di Parrini sigillano il risultato sul 3-1.

Nel prossimo turno capitan Gianluca Cassettai riceveranno la visita dello Sporting Pietrasanta, matricola partita con ambizioni d’alta graduatoria ma che al momento rappresenta una delle principali delusioni della stagione.