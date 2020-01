Sport



Fine settimana di vittorie per la Pallavolo Valdiserchio

lunedì, 27 gennaio 2020, 17:12

La Prima divisione si impone 15/11 al quinto set dopo una combattuta gara contro Kriva Pantera Lucchese. Bene anche le altre formazioni.



Pallavolo Valdiserchio - Kriva Pantera Lucchese 3-2

(25/20 30/28 14/25 23/25 15/11)



Arbitri: Fantoni Elena, Catelli Simone



Nel campionato di Prima divisione al Palazzetto dello sport di Borgo a Mozzano partita entusiasmante tra le ragazze di casa, che partono forte e si aggiudicano i primi due set. La Kriva Pantera però ha un sussulto di orgoglio e domina il terzo set (14/25) per poi prevalere anche nel successivo.



Si va quindin al quinto, dove le ragazze di coach Andrea Pucci ritrovano grinta e concentrazione, e fanno proprio il set per 15/11 e vincono la partita.



Bene anche le altre squadre della Pallavolo Valdiserchio: l'Under 18 si è imposta nella Prima divisione girone A per 3-0 trasferta a Viareggio contro Asd Il Discobolo; nel girone B del campionato Under 16 netta è stata la vittoria (3-0 con parziali di 25/6 25/12 e 25/10) contro le pari età del Garfagnana U16.



Ancora un 3-0 quello in cui si è imposta la squadra Under 14 femminile contro la Blu Vollet Bianca, al Palazzetto di Borgo a Mozzano. Vittoria per 2-1 nel girone C dell'Under 13: le bimbe guidate da Alessandra Nellini e Igor Salotti si sono imposte contro il Volley Up Tecnocasa.



Sconfitta invece per l'under 12 (3-0) a Camigliano, in casa del Lucchesi Auto Nottolini.



Giuseppe Bini