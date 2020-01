Sport



Fratelli Turroni e Pogliani in grande spolvero al Campaccio

martedì, 7 gennaio 2020, 10:52

Lunedì 6 gennaio il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde è stato grande protagonista agli eventi di corsa campestre in regione e non. A San Giorgio su Legnano, al “Cross Internazionale del Campaccio”, gara che ha visto in scena i migliori specialisti mondiali del fondo e del mezzofondo, i fratelli Turroni, Alessandro e Paolo, hanno fatto segnare due prestazioni di livello assoluto, confermando l’ottimo stato di forma con rispettivamente la ventesima e la ventiseiesima posizione assoluta e ottimo anche Carlo Pogliani che ha concluso la prova con la trentatreesima posizione; a Policiano, alla prova regionale del “Gran Prix di corsa campestre”, splendida vittoria assoluta di Gioele Alari (ancora di categoria Juniores) e buona prova per Matteo Coturri (18 assoluto); a Firenze, alla “Maratonina della Befana”, buone prove per Juri Mazzei (10 assoluto), Nicola Ciardelli (14 assoluto), Roberto Ria (24 assoluto), Andrea Innocenti (49 assoluto) e Luca Biscioni (775 assoluto).