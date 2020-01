Sport



G.S. Orecchiella “invade” Viareggio: 61 atleti, vince la Mugno, Girma Castelli terzo

domenica, 26 gennaio 2020, 18:26

Un fiume bianco azzurro, grazie agli atleti del G.S. Orecchiella Garfagnana, ha colorato le strade del lungomare di Viareggio, questa mattina, in occasione del Trofeo T.I.A.M.O. Carnevale, la gara podistica di 10 km certificati. Ben 61 i portacolori al traguardo della gara, con risultati di grande prestigio.

Non solo quantità, dato che in campo femminile c’è stato il trionfo della fortissima Anna Laura Mugno con il tempo di 36:56 e il terzo posto assoluto di Girma Castelli, con l’eccellente tempo di 32:45, dietro ai soli Midar e Mei. Secondo posto nella categoria Veterane per Roberta Pieroni (43:19) e terzo posto tra gli Argento per Adriano Matteoni (40:01).

Circa 500 gli atleti in gara, e ottime prestazioni cronometriche delle “aquile”. In campo maschile ben 19 sotto il muro dei 40’. Eccezionale Fabrizio Ridolfi, 8° in 33:20 e ottime gare anche per 12° Raffaele Poletti 34:09, 21° Kamel Elsayed 35:15, 23° Simone Pierotti 35:20, 33° Andrea Vassalle 35:47, 35° Fabio Salotti 36:00. Ecco tutti i risultati completi: 43° Marco Patti 36:36, 51° Denis Colò 36:55, 57° Davide Benassi 37:25, 58° Michael Luongo 37:31, 62° Franco Morelli 37:36, 75° Paolo Micotti 38:20, 83° Damiano Lippi 38:42, 91° Antonio Bianchi 38:51, 93° Marco Gori 38:51, 97° Marco Giannotti 38:59, 107° Antonio Martini 39:16, 122° Manuel Mancini 39:56, 123° Giacomo Tognetti 39:58, 127° Gabriele Martinelli 40:01, 137° Maurizio Guidi 40:19, 152° Fabio Lombardi 40:54, 162° Federico Fontanini 41:15, 170° Francesco Mugno 41:29, 178° Matteo Biggi 41:38, 211° Mattia Della Maggiora 42:28, 212° Angelo Farnocchi 42:30, 214° Luigi Ceccarelli 42:32, 228° Alessandro Vannucchi 42:59, 230° Stefano Barone 43:02, 239° Michele Giannotti 43:20, 284° Lorenzo Gatti 45:21, 297° Enrico Sillari 45:54, 318° Andrea Dini 47:05, 343° Marco Picchi 48:30, 347° Luigi Angeli 48:39, 370° Alessandro Fialdini 50:49, 385° Riccardo Pieroni 53:00, 397° Alessandro Orlandi 54:24

Argento 7° Gianluca Burchielli 41:38, 10° Gianni Moggia 42:12, 22° Angelo Mancini 59:23. Donne: 11° Andrea Salas 40:21, 16° Alice Dolfi 41:30, 19° Beatrice Macelloni 42:20, 20° Simona Carradossi 42:27, 24° Carla Neri 43:19, 44° Jessica Chango Preciado 48:04, 51° Giuliana De Rosa 49:27, 57° Sabina Bertozzi, 61° Tania Gemignani 52:29, 64° Liza Bellandi 53:03, 67° Erika Bertoncini 53:31, 69° Paola Micheletti 53:39, 89° Monica Dalle Luche 59:24. Veterane 2° Roberta Pieroni 43:19, 6° Odette Ciabatti 45:01, 10° Carmela Ferrari 46:23.