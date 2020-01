Sport



GhiviBorgo, altro passo falso interno: si allontana la zona play-out

domenica, 19 gennaio 2020, 17:13

di michele masotti

0-2

GhivizzanoBorgo: Scatena, Borgia, Benedetti, Bartolini, Subbicini, Brusacà, Bagatti, Dell’Orfanello, Nezha, Felleca e Nottoli A disposizione: Pagnini, Papi, Aprile, Viti, Canessa, Simoni, Del Re e Fioretti Allenatore: Rino Lavezzini

Bra: Bonofiglio, Olivero, Rossi, Tos, Cuoco, Tuzza, Petracca, Brancato, Casolla, Campagna e Spera (Marchisione) A disposizione: Pietrapoalo, Ciccone, Kharoubi, Magnaldi, Ghindelli e Bosi Allenatore: Fabrizio Daidola

Arbitro: Verrocchi di Sulmona (Assistenti Iemmi di Ravenna e Tagliaferri di Faenza)

Marcatore: 22’ Rossi e 54’Campagna

Nemmeno la cura Lavezzini guarisce il “malato” Ghivizzano, superato tra le mura amiche dal Bra in un confronto tra due pericolanti. Con un gol per tempo, il secondo viziato da un fuorigioco a detta dei locali, i piemontesi ottengono tre punti di vitale importanza nella corsa salvezza lasciando conseguentemente all’ultimo posto proprio il team della Media Valle. La vittoria continua a mancare dall’inizio dello scorso ottobre e domenica prossima capitan Borgia e compagni saranno di scena sul manto erboso del Porta Elisa per il derby con la Lucchese.

L’ultimo arrivato Pagnini si accomoda in panchina, con mister Lavezzini che dà fiducia al classe 2001 Scatena. Prima da titolare, invece, per l’attaccante Nezha, preso ad inizio 2020 dal Tamai, partner d’attacco di Felleca con il vice capitano Nottoli pronto a svariare alle spalle delle due punte.

Come successo nelle ultime due uscite, i “colchoneros” della Media Valle pagano a caro presso un’incertezza su uno schema da calcio d’angolo. Dalla bandierina va sul primo Brancato, velo smarcante di Casolla. La reazione dei padroni di casa, davvero molto in difficoltà sul piano psicologico, non costringe agli straordinari il numero uno piemontese Bonofiglio. Il pomeriggio del GhiviBorgo si complica maledettamente in avvio di secondo tempo per effetto del colpo di testa vincente, in due tempi, di Campagna. Scatena respinge bene l’incornata di Campagna, il pallone viene recuperato dal subentrato di Marchisione. Il cross del numero venti trova in posizione di offside, non rivelata però dalla terna arbitrale, lo stesso Campagna che questa volta insacca.

Sotto di due gol con più mezz’ora da giocare, Lavezzini attinge alla sua panchina cercando una scossa che però non arriva. Termina quindi 2-0 per il Bra, che vendica così il k.o. subito a domicilio nella partita di andata; per il Ghivizzano la zona play-out adesso è lontana da due lunghezze.