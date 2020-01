Sport



GhiviBorgo, ecco il rinforzo in attacco: preso l’ex Mantova Fioretti

domenica, 5 gennaio 2020, 08:39

di michele masotti

Alla vigilia del delicato match in chiave salvezza del “Delle Terme” contro il fanalino di coda Lavagnese, il GhivizzanoBorgo ha ufficializzato l’ingaggio del centravanti Daniele Fioretti, classe 1990 che nella passata stagione aveva indossato le maglie Matelica e Clodiense. Con questa operazione, il direttore sportivo Luca Pacitto ha colmato quella casella rimasta vuota dopo la partenza di Giacomo Lucatti, bomber del girone A con 12 reti, approdato a Seregno dove peraltro è andato già in gol nella prima partita.

Una ricerca lunga quella degli uomini mercato per trovare e mettere sotto contratto quel giocatore indispensabile per fornire un buon apporto realizzativo, permettendo così ai “colchoneros” della Media Valle di ottenere l’ennesima salvezza nel massimo campionato dilettantistico nazionale. Sfumato l’argentino Flores, quindi, alla corte di Pacifico Fanani è così giunto Fioretti, attaccante umbro che ha suddiviso la sua carriera tra Serie D (Pontevecchio, Legnango, Correggese, Sambenedettese, Recantese, Este, Matelica e Clodiense nda) e C (Bellaria Igea, Tritium, Borgo a Buggiano e Mantova).

In questa categoria il neo biancorosso ha superato per quattro volte la doppia cifra, con il massimo toccato con i 17 gol siglati nel Pontevecchio. Per Fioretti probabile che oggi (domenica 5 gennaio nda) possa scoccare l’ora del debutto dal primo minuto contro il team ligure, così come lo stopper argentino Tomas Berra, arrivato poche settimane dai romagnoli del Cattolica. GhivizzanoBorgo-Lavagnese sarà diretta da Stefano Peletti di Crema, coadiuvato da Caldirola di Asti e Ameglio di Torino.