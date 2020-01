Sport



GhiviBorgo, negativa la prima di Lavezzini. Il Vado sorpassa i biancorossi

domenica, 12 gennaio 2020, 17:32

di michele masotti

3-1

Vado: Illiante, Luca Casazza (Alberto), Dagnino, Redaelli, Castaldo, Guarco, Bruschi, Cecon, Alessi, Varela e Rotulo A disposizione: Barbato, Tona, Alessandro Casazza, Ricchebuono, Fossati, Cassata, Pittaluga e Terzoni Allenatore: Luca Tarabotto

GhivizzanoBorgo: Scatena, Borgia, Subbicini (Nezha), Bartolini, Brusacà, Berra, Papi (Fioretti), Bagatti, Nottoli (Viti), Felleca e Dell’Orfanello A disposizione: Marino, Benedetti, SImoni, Aprile, Canessa e Del Re Allenatore: Rino Lavezzini

Arbitro: Marra di Mantova (Assistenti Pinna di Pinerolo e Di Meo di Nichelino)

Marcatori: 20’ e 42’Alessi, 47’Castaldo e al 65’Felleca su rigore

Note: Ammoniti Dell’Orfanello, Nottoli, Brusacà, Luca Casazza, Illiante, Castaldo e Alberto

Nemmeno l’avvicendamento in panchina tra Pacifico Fanani e Rino Lavezzini ha prodotto una scossa al cammino del GhiviBorgo, sconfitto per 3-1 dal pericolante Vado. K.o. pesante per i biancorossi, da stasera penultimi in graduatoria, un piazzamento che vorrebbe dire al termine della stagione retrocessione diretta in Eccellenza. L’esperto tecnico emiliano dovrà trovare in fretta l’antidoto giusto per guarire una rosa che sembra aver smarrito, complici anche alcune partenze, quella brillante condizione e sistema di gioco che aveva impressionato tanti addetti ai lavori. Ci sarà molto da lavorare sulle palle inattive, vero e proprio tallone d’Achille di capitan Borgia e compagni.

Locali che si portano in vantaggio al 20’: la sponda aerea dell’uruguaiano Varela libera la conclusione vincente dell’esperto Alessi. La reazione dei “colchoneros” della Media Valle porta la firma di Felleca che chiama alla difficile parata Illiante. Al minuto numero quarantadue i locali raddoppiano sempre con Alessi, abile nel farsi trovare pronto sul secondo palo per deviare in rete il corner di Bruschi.

Nell’intervallo Lavezzini si gioca la carta Nezha, arrivato in settimana dal Tamai, per il difensore Subbicini ma i rossoblù chiudono la contesa dopo soli due minuti. Una punizione laterale del solito Bruschi smarca all’altezza del secondo palo capitan Castaldo che fa secco Scatena, quest’oggi al debutto in D. Il valzer delle sostituzioni viene interrotto dal calcio di rigore procurato e poi trasformato da Felleca. Un gol utile soltanto per fini statistici quello dell’attaccante campano.

Domenica prossima il GhivizzanoBorgo ospiterà al “Delle Terme” il Bra per un altro scontro diretto in chiave salvezza.