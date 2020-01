Sport



GhiviBorgo, pesante sconfitta nella sfida salvezza contro la Lavagnese

domenica, 5 gennaio 2020, 16:42

di michele masotti

1-3

GhivizzanoBorgo: Marino, Borgia, Dell’Orfanello, Benedetti (54’Fioretti), Berra, Subbicini, Bagatti (54’Papi), Bartolini, Felleca, Nottoli (80’Aprile) e Fomov A disposizione: Scatena, Del Re, Viti, Simoni, Lo Russo e Pazzaglia Allenatore: Pacifico Fanani

Lavagnese: Scatolini, Lica Oneto, Di Vittorio, Avellino, Basso, Rossini, Perasso, Alluci (89’Bagnato), Edoardo Oneto, Tripoli (67’Bagicalupo) e Cantatore (76’ El Hadjkatim) A disposizione: Nassano, Queirolo, Di Lisi, Mannucci, Bei e Bonaventura Allenatore: Giovanni Nucera

Arbitro: Peletti di Crema (Assistenti Caldarola di Asti e Ameglio di Torino)

Marcatori: 33’Fomov, 38’Rossini, 40’Perasso e 49’Avellino su rigore

Note: Espulsi al 51’Fomov e al 66’Rossini per doppia ammonizione. Ammoniti Alluci, Bartolini, El Hadjkatim e Berra

Inizia male il girone di ritorno del GhivizzanoBorgo che paga a caro prezzo dieci minuti di black-out, a cavallo delle due frazioni, a favore di una quadrata Lavagnese. I biancorossi non riescono ad interrompere questo lungo digiuno di vittorie, l’ultima delle quali risale allo scorso 6 ottobre. Sfortuna e qualche ingenuità difensiva hanno condizionato l’andamento della partita odierna disputatasi al “Delle Terme” di Bagni di Lucca.

In una sfida dall’importanza capitale in chiave salvezza, mister Fanani propone il classico 3-5-2 con l’argentino Berra titolare al centro della difesa assieme a Benedetti e Subbicini. Parte dalla panchina, invece, la punta umbra Fioretti, il cui approdo in biancorosso è stato ufficializzato nelle scorse ore. Al fantasista Edoardo Nottoli tocca il compito di innescare Felleca, autore sin qui di due reti in tre partite. I liguri, dal canto loro, sono intervenuti massicciamente nel mercato di riparazione per invertire la rotta di una stagione per il momento davvero complicata. L’ingaggio di grossi calibri per la D come il difensore svizzero Rossini (ex Sampdoria, Sassuolo, Pontedera e Savona), l’ala Cantatore e l’esperta punta Tripoli la dicono lunga su quanto la Lavagnese creda nella risalita.

Prima chance del pomeriggio di marca locale con la girata di Nottoli che finisce di poco sopra la traversa. Al 33’ Fomov anticipa tutti sul calcio d’angolo scoccato da Bartolini: nulla da fare per Scatolini. La gioia del Ghivizzano dura lo spazio di cinque poiché la Lavagnese piazza un clamoroso uno-due. Al minuto numero trentotto proprio Rossini devia in rete un calcio d’angolo, viziato da un fallo non sanzionato su Dell’Orfanello, di Tripoli. Sorpasso completato al 40’ grazie al preciso inserimento di Perasso.

Avvio di ripresa choc per i “colchoneros” della Media Valle che vedono fischiarsi contro un calcio d rigore per un fallo di Berra su Tripoli. Dal dischetto si presenta capitan Avellino che non fallisce. Come se non bastasse, il GhiviBorgo resta in inferiorità numerica per la frettolosa espulsione di Fomov. Sotto di due reti e con un giocatore in meno, Pacifico Fanani tenta il tutto per tutto inserendo un centrocampista con caratteristiche offensive come Papi e una punta come l’ultimo arrivato Fioretti. La parità numerica viene ristabilita al 66’ quando Rossini pesca il secondo giallo del suo pomeriggio. Immediata la contromossa di Nucera che toglie un’attaccante, Tripoli, per inserire il difensore ex Viareggio Bagicalupo. Il generoso finale dei padroni di casa non modifica la sceneggiatura di una partita che rilancia le ambizioni della Lavagnese complicando, di contro, la classifica del GhiviBorgo.

Domenica prossima capitan Borgia e compagni saranno ospiti del Vado, neo fanalino di coda ma capace di strappare un punto in casa del Real Forte dei Marmi.