GhiviBorgo, si va verso il cambio in panchina: Rino Lavezzini in pole

martedì, 7 gennaio 2020, 19:17

di michele masotti

Il 3-1 interno subito per mano della rinnovata Lavagnese nella prima giornata del girone di andata rischia di essere stata l’ultima per Pacifico Fanani nella sua seconda esperienza alla guida del GhivizzanoBorgo. Il club biancorosso, scivolato al terzultimo posto e con i tre punti che mancano dallo scorso 6 ottobre, potrebbe ufficializzare nelle prossime ore il cambio tecnico. Il prescelto per accomodarsi sulla panchina dei “colchoneros” della Media Valle pare essere Rino Lavezzini, esperto tecnico emiliano che lo scorso anno condusse alla salvezza in C, anche grazie ad alcune pesanti penalizzazioni inflitte alle concorrenti, l’Albissola.

Sterminato il curriculum di Lavezzini: tanto professionismo, con qualche esonero come a Viareggio, Massa e Pontedera, con il punto più alto toccato alla guida del Genoa in B in tandem con Vincenzo Torrente. Per il mister emiliano da sottolineare anche due esperienze all’estero, in Lituania e Romania.

I dirigenti del GhiviBorgo dovrebbero affidarsi, dunque, ad un allenatore di lungo corso per far che sì il team della Media Valle riesca a mantenere una piazza nel massimo campionato dilettantistico per il sesto anno di fila. Sono attesi degli sviluppi, in tal senso, entro la mattinata di domani (mercoledì 8 gennaio nda). Qualora la trattativa con l’allenatore emiliano dovesse andare in porto, Lavezzini debutterebbe domenica 12 nella delicata sfida salvezza di Vado Ligure in casa del fanalino di coda del girone A.