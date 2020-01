Sport



Guerrucci, Matteoni e Sardi sul podio. Trionfi di categoria per Diversi e Pieroni

domenica, 26 gennaio 2020, 09:32

Pioggia di piazzamenti e vittorie di categoria per gli atleti del G.S. Orecchiella Garfagnana. Il forte scalatore Marco Guerrucci va vicino al successo nell’impegnativo trail di Monteriggioni “Sulle orme di Sigerico”, di 19 km: 2° posto di assoluto valore.

Ancora un 2° posto arriva dal forte Federico Matteoni che nella gara di 13 km di Montecatini sale sul podio alle spalle di Juri Mazzei e davanti a Giacomo Bruschi. Tra le donne bene Gianfranca Secci, 6° al traguardo. Nella stessa città termale si è disputata la 3° edizione della Montecatini Half Marathon, su un percorso di quasi 21,5 km non proprio pianeggianti. Bella prestazione sulla distanza per Simone Pierotti, 13° assoluto in 1:20:03; bene anche 56° Angelo Simone e 70° Manuel Mancini. Tra gli Argento 2° posto per Gianluca Burchielli, nuovo acquisto tra le “aquile”.

Alla Mugello GP Run podio anche per Simona Sardi, 3° tra le donne. Gli altri: 136° Luca Rodaro 174° Vincenzo Zaccuri 259° Enrico Sillari.

Nella gara collinare “Tra le Colline Empolesi” doppio successo di categoria grazie a Luca Diversi, 1° tra i Veterani, e Roberta Pieroni, 1° tra le Ladies. Gli altri: 60° Antonio Martini. Veterane 8° Carmela Ferrari. Argento: 16° Silvio Toni. Veterani: 80° Luigi Angeli.