Sport



I Diavoli Neri Gorfigliano acciuffano in zona cesarini la Torrelaghese

domenica, 5 gennaio 2020, 17:28

di michele masotti

2-2

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Santini (84’Pennucci), Gemma, Granai, Tonelli, Touray, Orsetti, Monaco, Ceccarelli, Fontanini (63’Kongne) e Morelli A disposizione: Piagentini, Lorenzo Micchi, Orsi e Fabbri Allenatore: Alessandro Cassettai

Torrelaghese: Casapieri, Zini, Pardini, Bonuccelli, Pacini, Cinquini, Pezzini, Zaia, Marsili, Passaglia e Rossi (65’Della Gatta) A disposizione: Checchi e Aperti Allenatore: Alfredo Casani

Arbitro: De Marco di Lucca

Marcatori: 27’Rossi, 28’Orsetti, 61’Marsili e 90’Ceccarelli

Note: Ammonito Rossi

Il 2-2 uscito dalla ruota di Gorfigliano lascia l’amaro in bocca sia ai Diavoli Neri che alla Torrelaghese. I padroni di casa possono recriminare per aver trovato sulla propria strada un super Casapieri mentre gli ospiti si mordono le mani per il pareggio definitivo incassato all’incedere del 90’. Confortante, al di là del risultato finale, la prestazione offerta dai locali, costretti quest’oggi a rinunciare agli infortunati Pedri, Micchi, Piagentini, Pennucci (questi tre presenti in panchina ma a mezzo servizio nda), e agli squalificati Crudeli, Biagiotti e Gianluca Cassettai.

Sin dal primo tempo Leonardo Casapieri, portiere di quella Lucchese che compì qualche stagione fa il doppio salto dall’Eccellenza alla C, vesti i panni del protagonista di giornata negando per due volte il gol a Ceccarelli. Al 27’ malinteso tra Carvajal e un proprio difensore che viene puntualmente tramutato nel gol del vantaggio di marca versiliese dall’opportunista Rossi. Immediata la reazione dei Diavoli che, tempo di portare la palla a centrocampo, ristabiliscono la parità con il preciso assist di Morelli messo in rete dal bel destro in corsa di Orsetti. Al 33’ ancora l’ex centrocampista di Vagli e Castelnuovo costringe alla difficile parata il numero uno gialloviola. Prima dell’intervallo l’estremo difensore classe 1994 si esalta sul colpo di testa di Tonelli.

Nella ripresa il copione tattico del match non cambia: Diavoli in pressione offensiva, Torrelaghese che punta coprire bene gli spazi per poi colpire di rimessa. Al 55’ altra grande parata di Casapiere sul tentativo da distanza ravvicinata di Morelli. Le condizioni del terreno di gioco, in alcune zone ghiacciato, giocano un brutto scherzo a Tonelli, la cui scivolata fortuita lascia campo libero a Marsili che si mantiene freddo nel superare per la seconda volta Carvajal. Ceccarelli e il subentrato Kongne testano nuovamente i riflessi di Casapieri che risponde ancora una volta presente. Quando sembra profilarsi l’ennesimo pomeriggio stregato per la formazione di Alessandro Cassettai in questo scorcio di torneo, ci pensa un perentorio colpo di testa dell’esperto Ceccarelli ad evitare un’atroce beffa.

Un punto che consente ai Diavoli Neri di muovere la classifica in vista dell’importante scontro diretto di domenica prossima in quel di Porcari.