Idea Pieroni salta a Udine sotto gli occhi di Sotomayor

mercoledì, 29 gennaio 2020, 12:10

L'atleta di Barga invitata al meeteng internazionale di salto in alto Udin Jump Development, che vede il primatista del mondo cubano come ospite speciale di questa seconda edizione.



Si gareggia questa sera (29 gennaio) a Udine, al Palaindoor “Ovidio Bernes”, a partire dalle 19:30. Il programma tecnico della manifestazione prevede lo svolgimento in contemporanea delle gare di salto in alto femminile e maschile in contemporanea, per le categorie Allievi, Juniores, Promesse, Seniores.



Ancora la possibilità di cimentarsi con atleti di livello internazionale quindi per la saltatrice di scuola GMB. Nella competizione friulana sono infatti presenti alcune delle più forti saltatrici europee, contro cui la rappresentante dell’Atletica Virtus Lucca avrà modo di confrontarsi. Un altro momento importante per la crescita di questa atleta.



A rendere particolarmente emozionante la competizione, la presenza del primatista del mondo di salto in alto maschile Javier Sotomayor, detentore di un primato che resiste dal lontano 1993, quando il cubano riuscì a saltare 2,45 metri. Il record mondiale femminile è invece di 2,09 metri e resiste da ancor più tempo, essendo stato stabilito nel 1987 dalla bulgara Stefka Kostadinova.



Giuseppe Bini