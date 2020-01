Sport



Il Castelnuovo attende il San Marco Avenza per rilanciarsi

sabato, 18 gennaio 2020, 12:47

di simone pierotti

Appuntamento domani, domenica 19 gennaio, allo stadio “Nardini” per il match casalingo del Castelnuovo contro il San Marco Avenza. Gara, inutile sottolinearlo ancora, difficile e fondamentale come del resto tutte quelle che i ragazzi di Michele Biggeri affronteranno (ed hanno affrontato) sul loro cammino: è tuttavia evidente che il tempo “stringe” e c’è bisogno di un risultato positivo quanto prima per rilanciarsi e anche per il morale. La squadra si è allenata con grande intensità ed impegno e domani recupererà Lavorini e Pieroni, che hanno scontato il turno di squalifica.

Di fronte un avversario, il San Marco Avenza, allenato da mister Turi, che ha finora conquistato 23 punti, bottino forse bugiardo rispetto al reale valore della squadra. Si tratta di un gruppo rodato che conta su un reparto offensivo di grande valore, quasi due reparti: nel mercato di dicembre è approdato Paolo Fusco (dalla Massese), che si è aggiunto a Cucurnia, Benedetti, Doretti e Conedera. A centrocampo c’è anche l’ex di turno, Alessio Brizzi.

Sono tre gli spunti di riflessione che potrebbero far pendere l’esito dalla parte dei gialloblu: il San Marco Avenza è reduce dalla conquista della Coppa Italia regionale di Eccellenza, mercoledì scorso contro il Badesse e questo potrà probabilmente pesare sulle gambe degli ospiti, ma anche sulle motivazioni; in campionato il team di Turi non vince addirittura dal 24 novembre, sul proprio terreno, autentico fortino (4 vittorie e nessuna sconfitta); in trasferta non hanno mai vinto ma ottenuto “solo” sei punti. Arbitra il signor Giuseppe Merlino di Pontedera. Fischio di inizio alle 14:30.