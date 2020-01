Sport



Il Castelnuovo lotta, ma cede al Castelfiorentino: play-out più lontani

domenica, 12 gennaio 2020, 18:06

di simone pierotti

3-2

CASTELFIORENTINO: Chiarugi, Pellegri, Vecchiarelli, Zanaj, Olivieri, Campatelli, Anichini, Fossati, Zizzari, Fagni (19’ s.t. Nidiaci), Imbrenda (40’ s.t. Sarti G) A disp.: Orsini, Bagnoli, Sarti M, Salucci, Nieri, Di Biase, Pieroni All.: Arcadio

CASTELNUOVO: Leon, Nelli, Telloli, Biagioni, Inglese, Coselli, Casci (38’ s.t. Galletti), Marganti (41’ s.t. Ferri), Nardi (28’ p.t. El Hadoui), Piacentini, Ghafouri (31’ s.t. Bosi) A disp.: Farioli, Corazza, Tortelli, Turri, Morelli All.: Biggeri

Arbitro: Simone Cremonini di Pisa

Marcatori: 45’ p.t. Piacentini, 2’ s.t. Olivieri, 7’ s.t. Vecchiarelli, 26’ s.t. Zizzari (rigore), 33’ s.t. Bosi

Note: Ammoniti Pellegri, Fagni, Marganti, Inglese, Nelli

Epilogo amaro per il Castelnuovo che lotta 90 minuti e più, passa in vantaggio ma subisce la rimonta del Castelfiorentino e prova la generosa rimonta. Dopo il 2-2 di domenica scorsa, i gialloblu trovano altre due reti (prima volta in trasferta) ma stavolta non servono a conquistare punti utili alla classifica. Peccato perché il Castelnuovo aveva illuso un po' tutti dopo i primi 45 minuti terminati in vantaggio, contro un avversario apparso alla propria portata. L’obiettivo play – out si allontana ulteriormente, con la “forbice” che si allarga a 13 punti ma non cambia niente per la stagione dei gialloblu, chiamati ad entrare sempre in campo alla ricerca della vittoria.

Formazione da rivedere per mister Michele Biggeri che deve rinunciare agli squalificati Lavorini e Pieroni, e dall’infortunato Giusti; rientrano Inglese e Coselli, conferma per il classe 2002 Telloli. Contrattempo muscolare, a metà primo tempo, per Nardi, costretto ad uscire.

Al 9’ calcio di punizione di Zizzari che esce a lato. Al 12’ contropiede di Biagioni che se ne va sulla fascia e serve Ghafouri fermato per una sospetta posizione di fuorigioco. Al 15’ bravo Leon a deviare in angolo una conclusione di Imbrenda. Al 24’ ancora Leon protagonista a respingere un calcio di punizione di Fossati. Finale di frazione di marca gialloblu. Al 42’ fuga di Casci che entra in area ma calcia a lato. Al 45’ ancora sugli scudi Casci che si destreggia in area e serve Piacentini che da ottima posizione mette in rete. Festa sugli spalti per la nutrita truppa di tifosi giunti fin dalla Garfagnana a sostenere la squadra.

Purtroppo il secondo tempo inizia con una doppia doccia fredda, un uno – due che mette k.o. o quasi i gialloblu. Al 2’su azione di calcio d’angolo Olivieri appoggia in rete, ben appostato sotto porta. Al 7’ punizione dal limite alquanto dubbia: decisione arbitrale determinante, dato che Vecchiarelli conclude imparabilmente sotto la traversa. Al 26’ il Castelfiorentino trova la terza rete su calcio di rigore per un fallo su Zizzari, che lo stesso attaccante insacca. Il Castelnuovo, anziché sciogliersi, non smette di lottare e trova la rete della speranza con il neo entrato Bosi che finalizza di testa una mischia. Ci sarebbe quasi un quarto d’ora a disposizione dei ragazzi di mister Biggeri per cercare il clamoroso pareggio ma i padroni di casa si chiudono nella propria tre – quarti e i palloni “spariscono”: tanti e generosi attacchi ma non ci sono reali occasioni e i tre punti finiscono al Castelfiorentino.