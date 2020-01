Sport



Il Castelnuovo si affida a Biggeri e si carica in vista della Pontremolese

giovedì, 2 gennaio 2020, 21:40

di simone pierotti

Dopo la rivoluzione tecnica degli ultimi giorni, in casa gialloblu si torna alla normalità: oggi, sul prato dello stadio “Nardini”, sono ripresi gli allenamenti e tra tre giorni è in programma una sfida determinante per la classifica, contro la Pontremolese. In 16 partite il Castelnuovo ha ottenuto 7 punti e i tempi di recupero iniziano a stringere ma evitare la cosiddetta “forbice” è ampiamente alla portata.

Dopo l’esonero di Alfredo Cardella, la squadra è stata affidata al mister della Juniores Michele Biggeri che oggi, si è presentato ed ha caricato i ragazzi in vista del delicato match di domenica prossima. Presenti tutti gli organi societari al gran completo, che hanno incontrato la squadra negli spogliatoi, spiegando le motivazioni che hanno portato al cambio tecnico ma, soprattutto, facendo sentire tutta la vicinanza e il sostegno al gruppo dei giocatori nei quali hanno espresso piena fiducia.

Presenti il presidente Paolo Lenzi e il vice presidente Dino Dini, il direttore generale Franco Pedreschi, il dirigente Pierpaolo Pucci, i consiglieri Franco Becarelli, Alvaro Pieroni e Fabio Turri.

E’ lo stesso Dini, con le consuete disponibilità e chiarezza, a spiegare quanto accaduto nei giorni appena trascorsi: “La decisione dell’esonero di Cardella è stata presa in giorni in cui tutti noi eravamo intenti, magari, in altre faccende più “festose” ma abbiamo voluto affrontare la questione prima della ripresa degli allenamenti. La decisione presa dal consiglio societario non è dipesa dal fattore tecnico, anche se non siamo comunque soddisfatti dell’andamento, ma da aspetti comportamentali. Intanto abbiamo valutato assolutamente fuori luogo e fuori contesto l’intervista rilasciata da mister Cardella ad un organo di stampa, peraltro non autorizzata e dalla quale ci dissociamo. Inoltre, in un momento particolarmente delicato della stagione, l’allenatore è andato in vacanza, lasciando gli allenamenti ai suoi collaboratori. Non era per niente il momento”.

“Comunque la questione – ha concluso Dini – è chiusa, dobbiamo guardare avanti e tornare a sputare “sangue” sul campo fin da subito. Michele Biggeri non ha bisogno di presentazioni, sta già svolgendo un ottimo lavoro con la Juniores, ci ha dato disponibilità per guidare la prima squadra in questa fase, poi vedremo”.

Il tecnico castelnuovese si è presentato con poche e concrete parole, come nel suo stile: “Sono nato e cresciuto con questi colori, io amo il Castelnuovo e per me questo compito rappresenta un onore. Oggi e domani ci alleneremo per preparare una partita difficile ma da affrontare senza timori, ho visto giocare la squadra in diverse occasioni e non è mai stata messa sotto da alcun avversario, i ragazzi devono dare tutto!”.