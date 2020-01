Sport



Il Gruppo Marciatori Barga chiude bene il 2019

giovedì, 2 gennaio 2020, 21:07

Giovedì 26 dicembre si è disputata la "Eco Mezza Maratona della Val d'Orcia" con partenza da Pienza, passando per le strade bianche della Val d'Orcia per arrivare a fino a San Quirico e ritorno a Pienza attraverso le Crete Senesi. A correre in mezzo a questi paesaggi toscani c'era Lucia Chiappa del Gruppo Marciatori Barga che con il tempo di 2.31.33 è arrivata al 26° posto di categoria.

Domenica 29 dicembre, invece, alla "Flying Run", gara di km 9,800 che si disputa a Lucca, con partenza da Piazza San Michele per correre sulle Mura e nel Centro Storico della città, erano presenti Federico Biagiotti che ha concluso in 0.40.11 e Liliana Lavorini che ha impiegato il tempo di 1.02.28.