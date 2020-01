Sport



Il Pieve Fosciana non riesce a scardinare il bunker del Lanciotto

domenica, 5 gennaio 2020, 17:50

di michele masotti

0-0

Pieve Fosciana: Regoli, Angelini, Corrado Dini, Luca Barsanti, Biagioni, Pieri, Lucchesi, Parmigiani (Daniele Dini), Babboni (Bravi), Odoardo Giusti e La Rosa (Tulipano) A disposizione: Casci, Boggi, Motroni, Mazzei, Triti e Bacci Allenatore: Stefano Fracassi

Lanciotto Campi: Rizzo, Biagioni, Pisapia, Cantini, Di Giusto, Bertoli, Capizzi, Ascolese, Chelli, Fedi e Murgia A disposizione: Cerbai, Ballerini, Fenu, Sciuti, Careri, De Pascalis e Bonciani Allenatore: Daniele Allori

Arbitro: Marranchelli di Pisa (Assistenti Furiesi di Empoli e Mangini di Livorno)

Una partita giocata quasi esclusivamente in attacco non basta ad un rimaneggiato Pieve Fosciana a superare la strenua difesa di un Lanciotto Campi salito al “Guido Angelini” con l’intento di strappare un punto e riuscitovi grazie ad alcune buone parate di Rizzo. I biancorossi consolidano la loro posizione di centroclassifica, con sei punti di vantaggio sulla quintultima e con quattro lunghezze da recuperare sulla zona play-off, con il quinto posto attualmente occupato dai pratesi del Viaccia.

Senza Umberto Barsanti, Gioele Giusti, il lungodegente Morelli, Alfredini e Daniele Biggi, Stefano Fracassi ha recuperato al centro della difesa capitan Biagioni in un reparto completato da Angelini, Pieri e Corrado Dini. Partono in panchina i giovani Daniele Dini e Tulipano, ultimi rinforzi del mercato invernale prelevati rispettivamente da Castelnuovo e GhiviBorgo. Il predominio territoriale dei locali, nonostante le molteplici assenze menzionante, appare evidente sino dai primi minuti. Al 22’ una ghiotta occasione viene sprecata dal classe 2002 La Rosa che si fa parare il suo tiro da Rizzo da distanza ravvicinata. Il portiere fiorentino si esalta in seguito sempre sullo stesso numero undici pievarino e sul sinistro scagliato da Corrado Dini.

Nella ripresa, complice le condizioni sempre più pesanti del terreno di gioco, la costante pressione offensiva dei padroni di casa produce soltanto qualche mischia sventate con efficacia dai difensori del Lanciotto. Da segnalare l’esordio in Promozione dei giovani Bravi, Daniele Dini e Tulipano.

Domenica prossima il Pieve Fosciana farà visita all’ambiziosa Larcianese, una delle formazioni che si è maggiormente rinforzata nel mercato invernale e che punta, senza mezzi termini, a rientrare nel novero di quelle compagini che si giocheranno la promozione diretta in Eccellenza.