Sport



Jamali (Gp Apuane) primo assoluto alla "Cronocaserana"

domenica, 5 gennaio 2020, 17:13

Si è corsa la ventiduesima edizione della Cronocaserana, corsa a cronometro individuale di 5,060 chilometri organizzata nella frazione di Caserana, dalla Associazione San Pietro in Caserana, Podistica La Stanca e con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Quarrata.

La vittoria assoluta è andata al marocchino Jilali Jamali (Gruppo Podistico Alpi Apuane) che percorre la distanza nel tempo di 16’31’’, distanziando di 46’’Federico Mattteoni (Orecchiella Garfagnana) e di 48’’ Francesco Agnorelli (Polisportiva Atletica I’ Giglio Castelfiorentino); al quarto posto si è classificato Marco Bonacchi (Gruppo Podistico Alpi Appuane) e quinto Massimiliano Di Serio (Polisportiva Atletica I’ Giglio Castelfiorentino).

Nella categoria veterani uomini affermazione ancora per un rappresentante in canotta bianco verde del Gruppo Podistico Alpi Apuane e si tratta di Lorenzo Checcacci, che termina la gara in 17’46’’; al secondo posto Luca Silvestri (Gruppo Podistico Massa e Cozzile)e terzo si classifica il ligure Antonio Saccardi (Pro Avis Castelnuovo Magra).

Ancora un trionfo per il Gruppo Podistico Alpi Apuane, questa volta nella categoria veterani argento uomini e ad aggiudicarsi la gara è stato Luciano Bianchi che termina la gara nel tempo finale di 19’19’’, al secondo gradino del podio si classifica il pistoiese Massimiliano Begliomini (Silvano Fedi Pistoia) e terzo Roberto Orsi (La Galla Pontedera Atletica).

Al debutto nella categoria veterani oro uomini si aggiudica la gara Domenico Coco (Silvano Fedi Pistoia) in 22’18’’e precede il compagno di colori Franco Dami e il bolognese Carlo Matulli (Atletica Alto Reno La Lumega).

Claudia Astrella (Atletica Vinci) si aggiudica la gara femminile categoria assoluta con il tempo di 19’49’’ seguita a 13’’ da Andreea Lucaci (Gruppo Sportivo Run….dagi) e di 19’’Lorena Meroni (Stracarrara Team), seguono Ilaria Lasi (Atletica Vinci e Stefania Bargiacchi (Silvano Fedi Pistoia).

La pratese Elena Santi (Prato Promozione) si aggiudica la categora donne veterane in 21’36’’, al secondo posto Odette Ciabatti e terza Roberta Pieroni entrambe della Orecchiella Garfagnana.

Nella classifica di società il primo posto e andato alla Silvano Fedi con 31 iscrittti, seguita dalla Podistica Misericordia Chiesanuova Prato (18) e Orecchiella Garfagnana (14).