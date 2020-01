Sport



Jasmine Paolini lascia gli Australian Open, sconfitta dalla russa Blinkova

mercoledì, 22 gennaio 2020, 09:38

di giuseppe bini

La tennista di Bagni di Lucca si arrende al primo turno dopo un match che lha vsta counque combattere ad armi pari contro la più quotata (numero 58 del ranking) avversaria.



Neanche stavolta quindi è sfatto il tabù del passaggio del turno in uno dei quattro Grand Slam del circuito: agli Australian Open, alla quale la Paolini aveva avuto accesso al tabellone principale senza dover passare dalle qualificazioni, la sconfitta è arrivata col risultato di 7-5 6-4.



Jasmine (n° 96 e prima italiana nelle classifiche WTA) ha avuto le sue chances soprattutto nel primo set dove si è trovata avanti per 4 a 3, con il servizio a disposizione. Una volta subito il controbrak però le sorti delle set sono andate in favore della promettente 21enne russa che ha chiuso il parziale come detto sul 7-5.



Nel secondo set la Paolini è andata sotto fino al 3-1, ed in questo momento è venuto fuori il carattere e la voglia di rimanere aggrappata al match: il recupero è arrivao fino al risultato di 3 giochi pari. Nella seconda parte del set però c'è stato il prepotente ritorno della russa, che h chiuso con il risultato di 6-4.



Sono comunque incontri che per la tennista della valle del Serchio servono a crescere, in una stagione che è solo agli inizi ed è ancora ricca di affascinanti appuntamenti.