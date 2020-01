Sport



La “prima” di Biggeri con il Castelnuovo è un crocevia per la salvezza contro la Pontremolese

sabato, 4 gennaio 2020, 12:44

di simone pierotti

Il 2020 inizia con un crocevia fondamentale per la stagione del Castelnuovo: al Nardini arriva la Pontremolese, scontro diretto per la via dei play-out. La squadra della Lunigiana occupa infatti il quintultimo posto della classifica con 18 punti, 11 in più rispetto ai gialloblu, quindi diventa un’occasione più unica che rara per scrollarsi di dosso, almeno momentaneamente, la mannaia della “forbice” dei 10 punti. Il Castelnuovo, che dopo l’esonero di Cardella è stato affidato a Michele Biggeri, cercherà di iniziare l’anno nuovo con la prima vittoria casalinga del campionato e di vendicare la sconfitta di misura dell’andata, che lasciò molte recriminazioni.

La Pontremolese è uscita molto rinnovata dall’ultima sessione di mercato, con ben cinque nuovi arrivi. Ceduto il solo Lorenzo Benassi, sono arrivati il difensore Cattani, classe 2000, dal Grassina (settore giovanile Modena), i centrocampisti Cargioli dalla Fezzanese e Nardini (2001) dalla Massese, l’esterno Vatteroni (1999) dal San Marco Avenza (vivaio Spezia) e l’attaccante Luca Corvi, un ex di ritorno.

Anche i gialloblu, del resto, si sono rinnovati, con diverse cessioni e alcuni nuovi innesti, che già sono stati visti all’opera ed hanno offerto buone indicazioni. Appuntamento domani, domenica 5 gennaio, alle 14:30.