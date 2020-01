Sport



La striscia positiva del Pieve Fosciana si interrompe a Luco

domenica, 26 gennaio 2020, 22:17

di michele masotti

2-1

Luco: Innocenti, Baggianti, Rosari, Secchini (56’Lukolic), Sanni, Vigiani, Bruni (61’Campagna), Scala, Coani (70’Alivernini), Gianassi (83’Cirillo) e Bonifazi A disposizione: Locatelli, Cioppi, Blinisha, Calamai e Campagna Allenatore: Privitera

Pieve Fosciana: Regoli, Angelini (56’Gioele Giusti), Corrado Dini, Umberto Barsanti, Biagioni, Pieri (73’Odoardo Giusti), Lucchesi, Daniele Dini, Babboni (63’Lorenzo Bacci), Alfredini e Tulipano (39’Parmigiani) A disposizione: Casci, Boggi, Motroni e Biggi Allenatore: Stefano Fracassi

Arbitro: Tofacchi di Livorno (Assistenti Barretta di Pistoia e Materozzi di Arezzo)

Marcatori: 8’Coani, 46’Corrado Dini su rigore e 72’Campagna

Note: Ammoniti Baggianti, Bruni, Campagna, Corrado Dini, Biagioni e Parmigiani

Un gol del subentrato Campagna costringe alla sconfitta esterna un rimaneggiato Pieve Fosciana. Tre punti d’oro, invece, per i fiorentini che escono dalla zona play-out dopo molti mesi portandosi a due lunghezze di ritardo proprio dai ragazzi di Stefano Fracassi.

Sul terreno sintetico i padroni di casa trovano il vantaggio poco prima del decimo. Malinteso tra Regoli e Biagioni, ne approfitta prontamente Coani. La replica dei biancorossi arriva al 13’ quando Babboni, schierato come prima punta, gira di testa con la sfera che esce di poco a lato. Meglio comunque il Luco nei primi 45’: lo scatenato Coani va vicino al raddoppio con una potente botta che trova la pronta risposta di Regoli.

In avvio di ripresa il direttore di gara concede un penalty al Pieve Fosciana per il tocco con il braccio di Rosari. Si incarica della trasformazione Corrado Dini, impeccabile nell’infilare Innocenti. Al 72’ i locali colpiscono nuovamente: il contropiede da manuale viene finalizzato da Campagna, il più lesto di tutti a correggere in rete la respinta di Regoli. Proteste degli ospiti per una presunta carica sul portiere garfagnino. L’ultima chance per strappare il pareggio porta la firma di Lorenzo Bacci, il cui colpo di testa sfiora l’incrocio dei pali.

Domenica prossima il calendario prevede un’altra trasferta fiorentina, in quel di Calenzano contro l’Athletic, altra formazione coinvolta nella lotta per evitare i play-out.