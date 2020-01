Sport



Maliseti bestia nera del River Pieve: millionarios a -1 dalla capolista Prato 2000

domenica, 19 gennaio 2020, 18:38

di michele masotti

2-0

Maliseti Seano: Cuorvo, Gori, Cavalieri, Ciofi, Del Bianco, Bambini, Turini, Santini (Cecchi), Ritarossi (Ponziani), Marchiseppe (Riccio) e Lanzilli A disposizione: Villani, Parlato, Dano, Subgli, Bucaioni e Fabbri Allenatore: Francesco Fabbri

River Pieve: Mirko Micchi, Turri, Rugani, Byaze, Benassi (Angeli), Monpoli, Satti, Cecchini, Petracci, Morelli e Mattei (Haoudi) A disposizione: Decanini, Rossi, Fontana, Fanani, Filippi e Petrucci Allenatore: Edoardo Micchi

Arbitro: Andrea D’Orta di Pisa (Assistenti Corsini di Livorno e Argiolas di Pisa)

Marcatori: 30’Turini e 85’Ponziani

Note: Ammoniti Gori, Turini, Benassi, Petracci e Haoudi

Il Maliseti Seano del player-manager Francesco Fabbri gioca un brutto scherzetto al lanciato River Pieve superando con un gol per tempo. Nessun dramma, comunque, in casa biancorossa visto che il Prato 2000 non è andato oltre l’1-1 interno nel big match di giornata che vedeva contrapposti i ragazzi di Settesoldi al Ponte Buggianese. La grinta e la forza della disperazione, sportivamente parlando, dei locali hanno avuto la meglio su un River non apparso nella sua migliore versione. Il team pratese si conferma la bestia nera dei ragazzi di Edoardo Micchi bissando così il successo ottenuto il terra garfagnina.

Tra i pali ospiti spazio all’esperienza di Mirko Micchi, debutta a centrocampo dell’ex Viareggio Mattei mentre in attacco Morelli vince il ballottaggio con Haoudi per affiancare Petracci. Filippi, non al meglio durante la settimana, si accomoda in panchina. Match che non regala grosse emozioni con tanti errori in fase di impostazione da parte di ambedue le concorrenti. Le debilitanti condizioni del manto erboso non hanno avvantaggiato il maggior tasso tecnico di marca ospite. Sfortunato il River in avvio con il palo colpito dallo stacco aereo di Benassi. Dal limite dell’area ci prova Petracci trovando i guanti di Cuorvo. Al 30’ Maliseti avanti nel punteggio con il perfetto diagonale di Turini.

Nel secondo tempo la compagine pratese, con molto mestiere ed arguzia, amministra la contesa non correndo particolari pericoli. Al minuto numero settanta il subentrato Haoudi reclama il calcio di rigore dopo essere entrato in contatto con Del Bianco. Per D’Orta è tutto regolare. Il sigillo definitivo sul confronto viene posto in zona cesarini per merito dello spunto individuale di Ponziani, entrato sul terreno di gioco da una manciata di minuti.

Nel prossimo turno i “millionarios” della Garfagnana cercheranno un repentino riscatto tra le mura amiche nella sfida all’Athletic Calenzano, compagine invischiata nella lotta per evitare i play-out.