Sport



Marciatori Barga presenti alla decima edizione della "Ronda Ghibellina"

giovedì, 30 gennaio 2020, 21:22

Gruppo Marciatori Barga presente alla decima edizione della Ronda Ghibellina, gara di trail con più lunghezze dei percorsi, che si svolge a Castiglione Fiorentino (Ar). Lucia Chiappa e Giuliana Pennacchi ai nastri di partenza della gara di Km 25 con 1200 metri di dislivello, denominata Ronda Assassina! Un nome meritato in pieno, il percorso, tra l'altro molto bello, ma difficile e insidioso, reso ancora più tosto dalle pioggia degli ultimi giorni, un percorso che non da respiro, per i tratti tecnici, in salita che in discesa, ma che appaga riuscire a completare.



Le due rappresentanti della società barghigiana hanno concluso la loro prestazione con il tempo di 4.39.23 per Giuliana Pennacchi e di 4.54.17 per Lucia Chiappa.