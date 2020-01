Sport



Nuova squalifica per Roberto Barbi: potrà rientrare al podismo… nel 2047

sabato, 25 gennaio 2020, 11:38

di simone pierotti

Ancora un capitolo nell’infinita saga di Roberto Barbi, l’ex atleta lucchese già squalificato per le note vicende di doping: la Seconda Sezione del TNA, in accoglimento alle richieste della Procura Nazionale Antidoping, ha prolungato la squalifica, che avrebbe dovuto terminare il 29 luglio 2032, fino al 28 luglio 2047. Insomma, Barbi potrà tornare, eventualmente, a correre all’età di … 82 anni.

Cosa è successo? Il podista, che da anni non partecipa a gare, ovviamente, ha un divieto anche per altri tipi di eventi sportivi, anche se non agonistici. Tale divieto, secondo quanto disposto dalla Procura, sarebbe quindi stato violato in occasione della partecipazione ad un allenamento autogestito a Bologna il 1° novembre 2018. Per la stessa vicenda è stato squalificato anche il presidente della “Passo Capponi”, Alessio Guidi, in qualità di organizzatore di tale evento.