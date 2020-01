Sport



Paolini fuori all'Adelaide International, adesso il sogno Australian Open

sabato, 11 gennaio 2020, 14:50

di giuseppe bini

La tennista di Bagni di Lucca, unica italiana in tabellone, ha ceduto sotto i ritrovati colpi dell'americana Colleen "Coco" Vandeweghe, attualmente indietro nelle classifiche ma ex top ten mondiale nel 2018 e semifinalista in due slam.

Sul cemento di Adelaide quindi, nuovo torneo Wta premier dotato di un montepremi di 848 mila dollari, l'attuale numero uno del tennis femminile italiano (numero 94 al mondo) cede al primo turno di qualificazione contro una spumeggiante Vandeweghe, che regola il match in due set, col risultato di 6-3 6-4. La ventottenne newyorkese ha avuto la meglio su Jasmine in poco più di un'ora e un quarto.

Adesso testa e cuore per il primo grande appuntamento stagionale, che vede Jasmine Paolini entrare di diritto nel tabellone principale di uno slam, senza dover passare dalla giungla delle qualificazioni.



Partecipare all'Australian Open è un sogno che si avvera, e siamo sicuri che la coriacea tennista della valle del Serchio affronterà la competizione con il piglio e la determinazione che l'hanno contraddistinta nella fantastica stagione scorsa.